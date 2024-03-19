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NBA／詹姆斯輕鬆砍25分準大三元 湖人31分大勝老鷹
努力爭取季後賽門票的湖人隊，今天面對老鷹隊火力全開，第三節還剩一分多鐘得分就破百，最終在「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）25分、羅素（D'Angelo Russell）27分領軍下以136：105輕取老鷹，止住近期2連敗。
湖人開賽雖陷入0：8亂流，但在詹姆斯單節12分下追平再反超，且首節就取得38：28領先；第二節詹姆斯再有9分進帳，單節再轟下35分，半場打完優勢擴大到73：59。
第三節湖人再灌進38分，三節打完已經以111：86拉開差距，讓攻下25分、10助攻、7籃板的詹姆斯早早下場休息，無緣挑戰「大三元」。
湖人今天轟進15記三分彈，且命中率超過4成，先發5人得分都達兩位數，只出賽29分鐘的詹姆斯更好球連發，單手爆扣、拉竿反手上籃都能化成分數；頂著眼傷出賽的戴維斯（Anthony Davis）也有22分、15籃板、6助攻，八村壘和里夫斯（Austin Reaves）各拿17分和12分。
老鷹以強森（Jalen Johnson）25分、9籃板最佳，波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）17分。
湖人今天奪勝，加上稍早勇士隊敗給尼克隊，37勝32敗的湖人再回到第9位，兩隊有1場勝差。
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