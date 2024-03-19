NBA／達生涯首次大三元和5000分 綠衫軍懷特：不想再錯過

聯盟戰績龍頭塞爾蒂克隊日前成為首支奪下季後賽門票的球隊，近期狀況依舊火熱，今天出戰活塞隊的比賽，儘管球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）缺陣，但靠著布朗（Jaylen Brown）攻下31分，懷特（Derrick White）進帳生涯首度大三元擊敗對手，拉出一波6連勝，也展現驚人的戰力深度。

塞爾蒂克後衛懷特今天達成兩項生涯新里程碑，包括22分10籃板10助攻、首度拿下大三元，以及最後一節拿下生涯第5000分，優異表現填補泰托姆缺陣的空缺。

懷特坦言數據一直不是追求的東西，不過發現有機會挑戰大三元時，在不影響賽況的情況下決定發起挑戰，「過去有幾次機會很接近，所以這次想要嘗試一下，於是大聲向隊友說這件事。」

對於幫助懷特拿下大三元，今天復出並拿下20分8籃板的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）說：「在球場內很難有人不愛他，他是相當獨特的人，我可以不斷對他發出讚美。」

塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）也說：「這真的太棒了，我很為他感到開心，他是攻防兼備的球員，且不斷尋求進步，大三元在某種程度上也說明他的全能和攻防能力是多麼出色。」