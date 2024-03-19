快訊

日本廣島超商驚傳持刀砍人！老翁刺傷2名女子「1人傷勢嚴重」

特斯拉還沒長大就老了？BMW或成電動車意外贏家

繁星推薦台大缺額歷年最多！ 「這科系」無人錄取

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／達生涯首次大三元和5000分 綠衫軍懷特：不想再錯過

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
懷特(左)拿到生涯首度大三元。 路透
懷特(左)拿到生涯首度大三元。 路透

聯盟戰績龍頭塞爾蒂克隊日前成為首支奪下季後賽門票的球隊，近期狀況依舊火熱，今天出戰活塞隊的比賽，儘管球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）缺陣，但靠著布朗（Jaylen Brown）攻下31分，懷特（Derrick White）進帳生涯首度大三元擊敗對手，拉出一波6連勝，也展現驚人的戰力深度。

塞爾蒂克後衛懷特今天達成兩項生涯新里程碑，包括22分10籃板10助攻、首度拿下大三元，以及最後一節拿下生涯第5000分，優異表現填補泰托姆缺陣的空缺。

懷特坦言數據一直不是追求的東西，不過發現有機會挑戰大三元時，在不影響賽況的情況下決定發起挑戰，「過去有幾次機會很接近，所以這次想要嘗試一下，於是大聲向隊友說這件事。」

對於幫助懷特拿下大三元，今天復出並拿下20分8籃板的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）說：「在球場內很難有人不愛他，他是相當獨特的人，我可以不斷對他發出讚美。」

塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）也說：「這真的太棒了，我很為他感到開心，他是攻防兼備的球員，且不斷尋求進步，大三元在某種程度上也說明他的全能和攻防能力是多麼出色。」

延伸閱讀

NBA／戰力太強輪流打！綠衫軍近19場奪17勝 挑戰單季65勝

NBA／綠衫軍小將狂轟10記三分寫紀錄 主帥讚：喜歡他的侵略性

NBA／國王領先22分不夠花 懷特生涯新高37分率公牛大逆轉

塞爾蒂克完美組合恐怖如斯 勇士被血洗怎能不懷念伊古達拉

相關新聞

NBA／布朗森34分力壓柯瑞 尼克轟垮勇士奪4連勝

已經連續5場比賽讓對手得分低於100分的尼克，今作客舊金山雖然讓勇士得分破百，但靠著近況火燙的布朗森（Jalen Brunson）狂轟34分，搭配哈特10分10籃板11助攻大三元演出和麥克布萊德（Mi

NBA／詹姆斯輕鬆砍25分準大三元 湖人31分大勝老鷹

努力爭取季後賽門票的湖人隊，今天面對老鷹隊火力全開，第三節還剩一分多鐘得分就破百，最終在「小皇帝」詹姆斯（LeBron ...

NBA／戰力太強輪流打！綠衫軍近19場奪17勝 挑戰單季65勝

穩居聯盟龍頭寶座的塞爾蒂克，攻守狀態從開季以來一直維持相當高效率而穩定，近日接連面對巫師和活塞兩支墊底球隊，綠衫軍也開始進行一些主力輪替的調節。 前一場讓布朗（Jaylen Brown）、波爾辛

NBA／達生涯首次大三元和5000分 綠衫軍懷特：不想再錯過

聯盟戰績龍頭塞爾蒂克隊日前成為首支奪下季後賽門票的球隊，近期狀況依舊火熱，今天出戰活塞隊的比賽，儘管球隊一哥泰托姆（Ja...

NBA／馬克西飆分平艾佛森紀錄 76人本季首勝熱火

面臨季後賽門票卡位戰的熱火與76人在今天費城主場正面交鋒，除了安比德（Joel Embiid）、哈里斯（Tobias Harris）仍在養傷之外，對手巴特勒（Jimmy Butler）也未上場，馬克西

NBA／「床墊」影響統治力！艾頓季初軟趴趴近期大爆發

拓荒者中鋒艾頓（Deandre Ayton）3月脫胎換骨，今天以107：110不敵公牛，但艾頓全場17投11中，得到25分15籃板，他最近受訪時提到，自己表現與床墊有關。 艾頓季前喊出要打出「統

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。