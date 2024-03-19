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NBA／「床墊」影響統治力！艾頓季初軟趴趴近期大爆發

聯合新聞網／ 綜合報導
拓荒者中鋒艾頓。 美聯社
拓荒者中鋒艾頓。 美聯社

拓荒者中鋒艾頓（Deandre Ayton）3月脫胎換骨，今天以107：110不敵公牛，但艾頓全場17投11中，得到25分15籃板，他最近受訪時提到，自己表現與床墊有關。

艾頓季前喊出要打出「統治力」，結果表現比起去年不進反退，不過他近期徹底覺醒，3月出賽6場，平均得到26.8分15.0籃板，投籃命中率63.4%。他受訪時解釋，「我的身體那時不像我的身體，人們忘記人類要適應，包含充足睡眠這種例行公事。」

「現在醒來時很舒服，我有段時間沒有床，只能躺在充氣床墊上，我努力找到答案」艾頓說。

拓荒者今天面對公牛，三節打完落後14分，末節展開反撲，一度反超比分。不過關鍵時刻德羅展（DeMar DeRozan）兩罰全中，接著拓荒者西蒙斯（Anfernee Simons）外線沒進，最終勝利被公牛帶走。

德羅展全場攻下28分6助攻，多森姆（Ayo Dosunmu）23分10助攻，佛西維奇（Nikola Vucevic）22分9籃板。拓荒者方面，西蒙斯拿到30分9助攻，艾頓25分15籃板。

Deandre Ayton 公牛 拓荒者

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