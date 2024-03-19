聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／戰力太強輪流打！綠衫軍近19場奪17勝 挑戰單季65勝
穩居聯盟龍頭寶座的塞爾蒂克，攻守狀態從開季以來一直維持相當高效率而穩定，近日接連面對巫師和活塞兩支墊底球隊，綠衫軍也開始進行一些主力輪替的調節。
前一場讓布朗（Jaylen Brown）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）和懷特（Derrick White）未打，今天則是讓泰托姆（Jayson Tatum）、哈勒戴（Jrue Holiday）和霍福特（Al Horford）休兵，深厚的陣容深度還是讓他們打起來輕鬆寫意。
布朗攻下31分7籃板，波爾辛吉斯獲得20分8籃板，小將普里查德（Payton Pritchard）擔任先發拿下23分7助攻，至於懷特更繳出22分10籃板10助攻的大三元成績，塞爾蒂克第三節尾聲轟出18比4的攻勢，一口氣拉開到26分差，全場最多領先達29分，可說是提前順利收工。由於雙方實力太過懸殊，場邊觀看的泰托姆甚至還吃起了爆米花。終場塞爾蒂克以119比94拿下6連勝。
塞爾蒂克最近19場比賽勝已經取得17勝，目前領先東區第2名的公鹿多達10場勝差，放眼全聯盟也領先雷霆和金塊分別6.5、7場勝差，幾乎是形成獨走狀態，在例行賽還剩下14場的情況下，有機會拿到隊史第4佳的單季65勝。
談到近期球隊陣容因為傷兵問題輪替上場，但仍表現十分強勢，總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）表示，綠衫軍球員都有著渴望上場拚戰的DNA文化，這是很棒的氣氛，但教練團需要為他們著想，適時地做出調整。
「他們都想要上場比賽，這是他們所感到驕傲的地方。這也是我們在例行賽能取得成功的根本原因。」馬祖拉說。
2023-24 NBA即時比分
▪厄文上演超神奇絕殺秀 獨行俠硬是扳倒金塊！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言