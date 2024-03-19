NBA／戰力太強輪流打！綠衫軍近19場奪17勝 挑戰單季65勝

穩居聯盟龍頭寶座的塞爾蒂克，攻守狀態從開季以來一直維持相當高效率而穩定，近日接連面對巫師和活塞兩支墊底球隊，綠衫軍也開始進行一些主力輪替的調節。

前一場讓布朗（Jaylen Brown）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）和懷特（Derrick White）未打，今天則是讓泰托姆（Jayson Tatum）、哈勒戴（Jrue Holiday）和霍福特（Al Horford）休兵，深厚的陣容深度還是讓他們打起來輕鬆寫意。

布朗攻下31分7籃板，波爾辛吉斯獲得20分8籃板，小將普里查德（Payton Pritchard）擔任先發拿下23分7助攻，至於懷特更繳出22分10籃板10助攻的大三元成績，塞爾蒂克第三節尾聲轟出18比4的攻勢，一口氣拉開到26分差，全場最多領先達29分，可說是提前順利收工。由於雙方實力太過懸殊，場邊觀看的泰托姆甚至還吃起了爆米花。終場塞爾蒂克以119比94拿下6連勝。

塞爾蒂克最近19場比賽勝已經取得17勝，目前領先東區第2名的公鹿多達10場勝差，放眼全聯盟也領先雷霆和金塊分別6.5、7場勝差，幾乎是形成獨走狀態，在例行賽還剩下14場的情況下，有機會拿到隊史第4佳的單季65勝。

談到近期球隊陣容因為傷兵問題輪替上場，但仍表現十分強勢，總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）表示，綠衫軍球員都有著渴望上場拚戰的DNA文化，這是很棒的氣氛，但教練團需要為他們著想，適時地做出調整。

「他們都想要上場比賽，這是他們所感到驕傲的地方。這也是我們在例行賽能取得成功的根本原因。」馬祖拉說。