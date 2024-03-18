快訊

事隔一甲子「意外契機」再聚首 百歲老兵互道「好久不見」場面動容

319槍擊案呂秀蓮疑調查不實 奇美前主管目擊陳水扁傷勢也疑惑

foodpanda大當機！消費者崩潰「訂單消失」卻扣款 業者回應了

NBA／溫班亞瑪再創歷史罕見紀錄 樂見球隊個人成長

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
溫班亞瑪(右)上演全能數據持續創紀錄。 路透社
溫班亞瑪(右)上演全能數據持續創紀錄。 路透社

今天是馬刺超級狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）生涯第60場出賽，除了用一場延長賽勝利來慶祝外，全場轟下33分15籃板7助攻7阻攻的溫班亞瑪，又一次創下不可思議的特殊紀錄。

根據統計，溫班亞瑪成為史上第4位單場至少拿到30分15籃板7助攻7阻攻的球員，前3人分別是賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、巴克利（Charles Barkley）和安比德（Joel Embiid），其中賈霸曾達成4次。

此外，溫班亞瑪也是繼大學長「海軍上將」羅賓森（David Robinson）之後，史上第2位能在新秀年就繳出至少30分15籃板5助攻5阻攻的球員。要注意的是，聯盟阻攻統計是從1973-74年才正式開始。

另一方面，溫班亞瑪已經累積送出207個阻攻，這比81.47%的現役球員阻攻次數還要高。這項數據排在歷年新秀第8多，前7名分別是寶兒（Manute Bol，397個）、羅賓森（319個）、歐尼爾（Shaquille O'Neal，286個）、伊頓（Mark Eaton，275個）、莫寧（Alonzo Mourning，271個）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon，220個）、穆湯波（Dikembe Mutombo，210個）。

讓溫班亞瑪興奮的不只是個人宛如寫日記般的驚人數據表現，而是球隊能在歷經波濤之後勝出。「回顧整個賽季，我可以看到自己的成長，也能看到球隊的進步。我們正在朝著正確的方向前進，很高興能看到這樣的事情，一切都會越來越好的。」

總教練波波維奇也稱讚溫班亞瑪年紀輕輕卻能把外界壓力轉化成動力。「他是一位非常有天賦的年輕人，他向我們展示了我們過往從未見過的東西。外界的關注和期待值帶給他很大壓力，但他卻把這件事處理的很好。」

相關新聞

NBA／坦言不喜歡改判破壞節奏 柯瑞笑：但分差躺著拉開也不錯

勇湖本季第3次對決，最終是讓勇士帶走勝利，這是他們自2021年10月以來首度在洛城贏球。不過勝負之外，比賽最後時刻出現詹姆斯（Lebron James）三分球改判和計時器反覆故障問題，也成了意外插曲。

NBA／超神奇左手拋投絕殺金塊 厄文：比賽完才發現籃框很遠

獨行俠今天主場迎戰金塊，靠著唐西奇（Luka Doncic）全場狂攻37分，加上厄文（Kyrie Irving）絕殺拋投命中，終場以107：105氣走金塊。 獨行俠第四節一度雙位數領先，但後半段

NBA／「阿舍哥」創最快千顆三分球紀錄 柯瑞僅排第5

「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）今天面對活塞展現高效率，15投10中包括7記三分球在內，攻下全隊最高30分，外加進帳5助攻4籃板，加上阿德巴約（Bam Adebayo）石破天驚的絕殺

NBA／溫班亞瑪再創歷史罕見紀錄 樂見球隊個人成長

今天是馬刺超級狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）生涯第60場出賽，除了用一場延長賽勝利來慶祝外，全場轟下33分15籃板7助攻7阻攻的溫班亞瑪，又一次創下不可思議的特殊紀錄。 根據

NBA／76人滿意恢復進展 安比德有信心季後賽前回歸

76人隊總教練諾斯（Nick Nurse）在日前表示，安比德（Joel Embiid）已經重新接受醫生的評估，他們對安比德左膝半月板手術後的進展「感到滿意」。 「我認為這些事情的進展總是有階段性

NBA／從宇宙戰艦到頻頻沉沒 快艇明星賽後五大難堪戰役

面對沒有楊恩（Trae Young）坐鎮的老鷹，快艇在第二節遭老鷹打出30比15的猛烈攻勢，半場打完老鷹取得17分領先；進入下半場後快艇命中率依舊不振，比分差距持續被拉開，最終93比110慘敗，也是最

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。