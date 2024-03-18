NBA／溫班亞瑪再創歷史罕見紀錄 樂見球隊個人成長

今天是馬刺超級狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）生涯第60場出賽，除了用一場延長賽勝利來慶祝外，全場轟下33分15籃板7助攻7阻攻的溫班亞瑪，又一次創下不可思議的特殊紀錄。

根據統計，溫班亞瑪成為史上第4位單場至少拿到30分15籃板7助攻7阻攻的球員，前3人分別是賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、巴克利（Charles Barkley）和安比德（Joel Embiid），其中賈霸曾達成4次。

此外，溫班亞瑪也是繼大學長「海軍上將」羅賓森（David Robinson）之後，史上第2位能在新秀年就繳出至少30分15籃板5助攻5阻攻的球員。要注意的是，聯盟阻攻統計是從1973-74年才正式開始。

Wemby put together a HISTORIC performance in the Spurs overtime win against the Nets! 👽



33 PTS | 15 REB | 7 AST | 7 BLK | 14-26 FG



Victor Wembanyama is the first player in NBA history with 30+ points, 15+ rebounds, 5+ assists, and 5+ blocks while shooting 50% FG in a game 📈 pic.twitter.com/W5rtw2RvDT — NBA (@NBA) 2024年3月18日

另一方面，溫班亞瑪已經累積送出207個阻攻，這比81.47%的現役球員阻攻次數還要高。這項數據排在歷年新秀第8多，前7名分別是寶兒（Manute Bol，397個）、羅賓森（319個）、歐尼爾（Shaquille O'Neal，286個）、伊頓（Mark Eaton，275個）、莫寧（Alonzo Mourning，271個）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon，220個）、穆湯波（Dikembe Mutombo，210個）。

讓溫班亞瑪興奮的不只是個人宛如寫日記般的驚人數據表現，而是球隊能在歷經波濤之後勝出。「回顧整個賽季，我可以看到自己的成長，也能看到球隊的進步。我們正在朝著正確的方向前進，很高興能看到這樣的事情，一切都會越來越好的。」

總教練波波維奇也稱讚溫班亞瑪年紀輕輕卻能把外界壓力轉化成動力。「他是一位非常有天賦的年輕人，他向我們展示了我們過往從未見過的東西。外界的關注和期待值帶給他很大壓力，但他卻把這件事處理的很好。」