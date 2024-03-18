NBA／76人滿意恢復進展 安比德有信心季後賽前回歸
76人隊總教練諾斯（Nick Nurse）在日前表示，安比德（Joel Embiid）已經重新接受醫生的評估，他們對安比德左膝半月板手術後的進展「感到滿意」。
「我認為這些事情的進展總是有階段性的。每個人都想知道這會持續多久，因此，他們給予的範圍很廣，因為每個人康復的速度都不同。我們只是盡力接受它，讓他保持健康，並在安比德準備好時讓他回來。」被問及是否相信安比德能在季後賽之前回歸球隊時，諾斯謹慎地說，「我仍然希望如此，並且非常有信心。」
安比德的狀態一直令球迷們感到好奇，因為預期手術後4週的球隊醫療更新沒有出現。安比德雖在2月29日表示，他相信自己將會在季後賽回歸，但球隊對此事沒有任何回應也引發了外界的疑慮。
自1月30日安比德對上勇士撕裂半月板後，他已經錯過了21場比賽。這段時間，76人隊從原先的東區第三一路跌至第八，期間戰績僅8勝13敗。
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