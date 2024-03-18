快訊

事隔一甲子「意外契機」再聚首 百歲老兵互道「好久不見」場面動容

319槍擊案呂秀蓮疑調查不實 奇美前主管目擊陳水扁傷勢也疑惑

foodpanda大當機！消費者崩潰「訂單消失」卻扣款 業者回應了

NBA／76人滿意恢復進展 安比德有信心季後賽前回歸

聯合新聞網／ 綜合報導
安比德何時能回歸將影響球隊表現。 美聯社
安比德何時能回歸將影響球隊表現。 美聯社

76人隊總教練諾斯（Nick Nurse）在日前表示，安比德（Joel Embiid）已經重新接受醫生的評估，他們對安比德左膝半月板手術後的進展「感到滿意」。

「我認為這些事情的進展總是有階段性的。每個人都想知道這會持續多久，因此，他們給予的範圍很廣，因為每個人康復的速度都不同。我們只是盡力接受它，讓他保持健康，並在安比德準備好時讓他回來。」被問及是否相信安比德能在季後賽之前回歸球隊時，諾斯謹慎地說，「我仍然希望如此，並且非常有信心。」

安比德的狀態一直令球迷們感到好奇，因為預期手術後4週的球隊醫療更新沒有出現。安比德雖在2月29日表示，他相信自己將會在季後賽回歸，但球隊對此事沒有任何回應也引發了外界的疑慮。

自1月30日安比德對上勇士撕裂半月板後，他已經錯過了21場比賽。這段時間，76人隊從原先的東區第三一路跌至第八，期間戰績僅8勝13敗。

相關新聞

NBA／坦言不喜歡改判破壞節奏 柯瑞笑：但分差躺著拉開也不錯

勇湖本季第3次對決，最終是讓勇士帶走勝利，這是他們自2021年10月以來首度在洛城贏球。不過勝負之外，比賽最後時刻出現詹姆斯（Lebron James）三分球改判和計時器反覆故障問題，也成了意外插曲。

NBA／超神奇左手拋投絕殺金塊 厄文：比賽完才發現籃框很遠

獨行俠今天主場迎戰金塊，靠著唐西奇（Luka Doncic）全場狂攻37分，加上厄文（Kyrie Irving）絕殺拋投命中，終場以107：105氣走金塊。 獨行俠第四節一度雙位數領先，但後半段

NBA／「阿舍哥」創最快千顆三分球紀錄 柯瑞僅排第5

「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）今天面對活塞展現高效率，15投10中包括7記三分球在內，攻下全隊最高30分，外加進帳5助攻4籃板，加上阿德巴約（Bam Adebayo）石破天驚的絕殺

NBA／溫班亞瑪再創歷史罕見紀錄 樂見球隊個人成長

今天是馬刺超級狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）生涯第60場出賽，除了用一場延長賽勝利來慶祝外，全場轟下33分15籃板7助攻7阻攻的溫班亞瑪，又一次創下不可思議的特殊紀錄。 根據

NBA／76人滿意恢復進展 安比德有信心季後賽前回歸

76人隊總教練諾斯（Nick Nurse）在日前表示，安比德（Joel Embiid）已經重新接受醫生的評估，他們對安比德左膝半月板手術後的進展「感到滿意」。 「我認為這些事情的進展總是有階段性

NBA／從宇宙戰艦到頻頻沉沒 快艇明星賽後五大難堪戰役

面對沒有楊恩（Trae Young）坐鎮的老鷹，快艇在第二節遭老鷹打出30比15的猛烈攻勢，半場打完老鷹取得17分領先；進入下半場後快艇命中率依舊不振，比分差距持續被拉開，最終93比110慘敗，也是最

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。