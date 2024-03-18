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NBA／從宇宙戰艦到頻頻沉沒 快艇明星賽後五大難堪戰役

聯合新聞網／ 綜合報導
快艇在明星賽之後戰績大幅跌到6勝8敗，在季後賽逼近之際，球隊顯然得重新調整腳步。 法新社
快艇在明星賽之後戰績大幅跌到6勝8敗，在季後賽逼近之際，球隊顯然得重新調整腳步。 法新社

面對沒有楊恩（Trae Young）坐鎮的老鷹，快艇在第二節遭老鷹打出30比15的猛烈攻勢，半場打完老鷹取得17分領先；進入下半場後快艇命中率依舊不振，比分差距持續被拉開，最終93比110慘敗，也是最近5場比賽中的第4敗。今天傷癒復出的哈登（James Harden）表現不佳只拿下9分，但其生涯總得分來到2萬5729分，超越「飛人」卡特（Vince Carter），躍居史上第20名。

快艇在明星賽前表現出色，在交易來哈登後，雖先吞了5連敗，但調整過後打出26勝5敗的優異戰績，但球隊近期受到傷病的困擾。在1月31日衛斯特布魯克（Russell Westbrook）因左手骨折無限期停賽，哈登今也在左肩還有傷的情況下上場比賽。像是雷納德和喬治（Paul George）也開始遭遇傷勢困擾，連鮑威爾（Norman Powell）都因左小腿挫傷缺席今天的比賽，全隊傷病情況大爆發，也讓原本笑傲江湖的「宇宙戰艦」再次面臨沉船危機。

有媒體就整理出快艇在明星賽後吞下的5場「不該輸掉」的敗仗，先是在領先21分的情況下慘遭湖人逆轉，再來對上沒有「字母哥」的公鹿，又在第四節還有13分的領先優勢下落敗；面對灰狼時，全場最多曾領先到22分，還是以輸球收場。另外在和鵜鶘的比賽中，快艇第四節最後4分鐘一共只得4分，再加上今天慘輸給沒有楊恩的老鷹29分。這幾場的敗仗讓快艇的奪冠實力被外界打上大大的問號。

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