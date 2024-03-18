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NBA／兩菜鳥大玩「18禁梗」交換球衣 網：他們知道在做什麼

聯合新聞網／ 綜合報導
暴龍隊迪克(左)和魔術隊布萊克(右)賽後交換球衣。 截圖自X
暴龍隊迪克(左)和魔術隊布萊克(右)賽後交換球衣。 截圖自X

魔術今天在主場以111：96輕取暴龍，賽後魔術菜鳥布萊克（Anthony Black）和暴龍新秀迪克（Gradey Dick）交換球衣，引發網友熱議。

魔術狀元班切羅（Paolo Banchero）第三節砍下14分，幫助球隊建立14分領先，第四節最後2分45秒，他又投進三分球，暴龍在落後20分情況下換上替補球員，進入垃圾時間。班切羅全場攻下29分6籃板，華格納（Franz Wagner）22分8籃板，暴龍則以諾拉（Jordan Nwora）18分7籃板表現最佳。

賽後魔術布萊克和暴龍迪克交換球衣，迪克的姓氏在英文裡含有男性生殖器意義，布萊克姓氏則是黑色的意思，兩人名字加在一起就是18禁名詞，魔術官方社群帳號起初分享兩人合照，後來才緊急下架。

不過這段交換球衣畫面仍在網路上瘋傳，網友紛紛表示，「他們知道自己在做什麼」、「史上最偉大的交換球衣」。另外，太陽隊利透（Nassir Little）、塞爾蒂克隊D.懷特（Derrick White）和公牛隊C.懷特（Coby White）也被球迷點名，是迪克接下來交換球衣的對象。

布萊克在2023年選秀大會第6順位被選中，本季為魔術出賽60場，平均4.9分2.3籃板1.5助攻，三分球命中率39.1%。迪克是第13順位，本季為暴龍出賽46場，平均6.8分2.0籃板1.2助攻，三分球命中率35.8%。

暴龍 魔術

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