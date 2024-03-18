NBA／綠衫軍小將狂轟10記三分寫紀錄 主帥讚：喜歡他的侵略性

綠衫軍小將豪瑟（Sam Hauser）今天面對巫師狂轟10記三分球，全場砍下30分，雙雙創下生涯新高；加上泰托姆（Jayson Tatum）也攻下30分，塞爾蒂克即便少了3位先發球員，仍是以130：104大勝巫師。

對於豪瑟破紀錄之夜的精彩演出，主帥馬祖拉（Joe Mazzulla）表示：「我喜歡他的自信，我喜歡他的侵略性，我喜歡隊友們尋找他的方式。他在我們的戰術執行中得到出手機會。這就是他的價值所在。」

在這場比賽中，綠衫軍少了懷特（Derrick White）、布朗（Jaylen Brown）和波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），泰托姆在談到缺乏完整陣容時說道，「坦白說，這就是為什麼我們有這樣的球隊，在這樣的日子裡做好準備，我們可以在特定位置和時刻插入特定的球員。我們的期望是，我們不會因此就漏拍。」

all 10 of Sam Hauser's 3s from tonight ⬇️ pic.twitter.com/whsByJfZOk — Taylor Snow (@taylorcsnow) 2024年3月18日

本場比賽，首節泰托姆攻下18分，塞爾蒂克取得45比27領先，這是他們在本賽季第一節的最高得分，；下半場在豪瑟火力完全釋放，在投進生涯最多的第10顆三分球後，塞爾蒂克已經領先達36分，比賽也進入垃圾時間。

豪瑟最後無緣挑戰史馬特（Marcus Smart）所保持隊史單場最多11記三分球的紀錄，以及湯普森（Klay Thompson）創下的14記三分球NBA歷史紀錄。

波爾（Jordan Poole）此戰攻下31分卻做了白工，夏帕尼（Julian Champagnie）拿下14分，吉爾（Anthony Gill）13分，伯納德（Jules Bernard）12分進帳。