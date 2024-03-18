NBA／溫班亞瑪再繳恐怖數據！空接+火鍋助馬刺OT拆網

勇湖本季第3次對決，最終是讓勇士帶走勝利，這是他們自2021年10月以來首度在洛城贏球。不過勝負之外，比賽最後時刻出現詹姆斯（Lebron James）三分球改判和計時器反覆故障問題，也成了意外插曲。

2024-03-17 19:36