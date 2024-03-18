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NBA／溫班亞瑪再繳恐怖數據！空接+火鍋助馬刺OT拆網
馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）再度繳出統治級數據，今天馬刺與籃網戰到延長賽，溫班亞瑪全場狂砍33分16籃板7助攻，還賞出7記麻辣鍋，終場以122：115贏球。
籃網後衛施羅德（Dennis Schroder）第四節剩15.5秒投進追平三分球，馬刺最後一擊溫班亞瑪大號三分球沒進，比賽進入延長。
延長賽戰況拉鋸，溫班亞瑪最後38秒與隊友完成空中接力，超前比分，接著又賞對手火鍋，裁判第一時間判妨礙中籃，但馬刺挑戰成功，馬刺最後靠著強森（Keldon Johnson）連得4分鎖定勝利。
馬刺除溫班亞瑪外，瓦賽爾（Devin Vassell）攻下25分8助攻，強森挹注24分。籃網方面，湯瑪斯（Cam Thomas）砍進31分，布里吉斯（Mikal Bridges）16投僅5中，拿到14分7籃板。
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