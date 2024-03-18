NBA／字母哥缺席公鹿仍贏太陽 里拉德創隊史首見紀錄

坐鎮主場迎戰太陽的公鹿隊，當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）因左腿腿筋酸痛缺席，不過靠著里拉德（Damian Lillard）狂攻31分16助攻，搭配板凳出發的波提斯也砍下31分10籃板，公鹿全場挾著24顆三分球的強勢火力，終場以140比129擊落太陽，收下近期的2連勝。

里拉德31分16助攻的表現，追平個人助攻記錄，同時更成為公鹿隊史首位達成至少30分15助攻的球員。賽後他表示，「我只是跳出來並進入進攻模式，我沒有想過我能得很多分。我只知道我必須給對方的防守帶來麻煩。」

公鹿上半場就轟進18顆三分球，追平聯盟上半場最多三分命中的紀錄，其中波提斯出賽不到13分鐘，13投10中，其中三分球更是5投5中，半場就拿下25分，也幫助公鹿打出43比24的攻勢，半場取得22分的大幅領先。

Bobby Portis dominated in the 1st half... Dame Lillard finished it off in the 2nd half. Each scored 31 to lead the @Bucks past the Suns 🦌🦌



Dame: 31 PTS, 4 3PM, 16 AST (ties career high)

BP: 31 PTS (25 in 1H), 5-5 3PM, 10 REB, 3 STL pic.twitter.com/SBiSycVTby — NBA (@NBA) 2024年3月17日

易籃後，艾倫的三分球幫助太陽將比分追近到10分差；第三節結束前，里拉德投進壓哨球，公鹿帶著15分優勢進入第四節。雙方末節進攻都不算順暢，太陽一度追至7分差，此時里拉德挺身而出命中三分鎖定勝局。

米道頓（Khris Middleton）在因踝關節扭傷缺席16場比賽後在此戰回歸，為公鹿貢獻22分。談及米道頓的回歸，里拉德表示，「我認為這很重要，特別是沒有安戴托昆波的情況下。當你失去最好的球員，然後你能為一支處於劣勢的球隊添加另一個武器，這都會讓人振奮，因為我們很高興他回來了。」

值得一提的是，里拉德在少了「字母哥」的4場比賽中率隊取得3勝1敗，場均拿下31.5分、9.5次助攻，投籃命中率48％，三分命中率40％；如何讓兩大球星發揮出1+1大於2的實力，將是公鹿本季季後賽能走多遠的關鍵。

太陽方面，比爾（Bradley Beal）拿下28分，艾倫（Grayson Allen）得到25分，布克（Devin Booker）貢獻23分，而杜蘭特（Kevin Durant）此戰手感不佳僅攻下11分。