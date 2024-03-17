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NBA／坦言不喜歡改判破壞節奏 柯瑞笑：但分差躺著拉開也不錯

聯合新聞網／ 綜合外電報導
柯瑞傷癒復出率領勇士客場力退湖人。 美聯社
柯瑞傷癒復出率領勇士客場力退湖人。 美聯社

勇湖本季第3次對決，最終是讓勇士帶走勝利，這是他們自2021年10月以來首度在洛城贏球。不過勝負之外，比賽最後時刻出現詹姆斯（Lebron James）三分球改判和計時器反覆故障問題，也成了意外插曲。

談到詹姆斯的三分球踩線改判，即便這是對勇士一大利多，但勇士總教練柯爾（Steve Kerr）認為，他更希望像詹姆斯那樣的進球不被審查，同時他也認為比賽應該只在每一節末段時可以使用重播。

「我認為我們正努力使一切都完美無缺，但代價是比賽流暢度，如果他的腳踩在線上的一半，那又有什麼關係呢？這是否值得回到45秒改變一切呢？重播的目標是努力讓一切都正確，但每晚都有數百個主觀的比賽。我們永遠不可能把所有事情都做好。」柯爾說。

柯瑞（Stephen Curry）傷癒復出拿下31分6籃板5助攻2抄截，賽後被問到詹姆斯三分球的改判，柯瑞坦言自己也不是很喜歡那樣的吹判，畢竟他以前曾遇過類似情況，這很容易破壞原本比賽中的節奏。

不過他也笑著說：「從4分差變成7分，還有很漫長的暫停時間。任何時候只要你什麼都不做就能擴大領先優勢，那也是挺不錯的。」對於裁判在討論不同回合改判與否的情況，他則說，「我看不懂是什麼情況，這讓人困惑。但那不是我的工作。」

對於自己的腳踝傷恢復狀況，柯瑞表示現在的感覺很好。「能夠重新上場感覺很棒，這種競爭感即使我缺席了9場、10場，也依舊會一直保有的。」

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