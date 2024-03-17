NBA／馬克西第2快破500顆三分球 隊史僅次考佛

繼前一場面對公鹿拿下30分後，馬克西（Tyrese Maxey）今天碰上黃蜂又飆出30分，其中包括砍進3記三分球，以254場出賽數成為隊史第2快突破500顆三分球的球員，僅次於考佛（Kyle Korver）的241場。

這場比賽76人打得並不輕鬆，第四節進行到5分多鐘時還被對手追上，反而落後1分；里德（Paul Reed）接下來拿下7分，馬克西和烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）也先後建樹，搭配貝頓（Nicolas Batum）的重要三分球，76人還是穩住了領先局面，以109比98勝出，完成賽季4戰橫掃。

寫紀錄又伴隨贏球，但馬克西對自己表現還不夠滿意。「我在前三節消耗太多能量，現在我必須找到方法，讓自己在48分比賽內成為最好的球員。」

馬克西本季已經累積19次破30分的比賽，而他生涯前3個賽季累積只有14次。