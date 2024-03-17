NBA／腳扭傷仍創灰狼隊史紀錄 康利讚愛德華：不可思議

在腳踝扭傷的情況下，愛德華（Anthony Edwards）依然狂飆31分10籃板5助攻3抄截3阻攻，加上康利（Mike Conley）面對前東家攻下25分，里德（Naz Reid）也有22分12籃板5助攻2抄截2阻攻的貢獻，灰狼在客場以19分之差痛擊爵士，收下2連勝。

這場勝利是總教練芬奇（Chris Finch）執教生涯的第150勝，名列隊史第2，僅次於桑德斯（Flip Saunders）的427勝。

面臨傷病麻煩的灰狼近期正走過一波客場6連戰之旅，目前取得3勝2敗的成績，最後一戰又要在原地和爵士交手。灰狼目前還落後雷霆、金塊1場勝差。

根據統計，這是愛德華本季第26次至少拿到30分，超越2013-14年賽季的勒夫（Kevin Love），寫下灰狼隊史新紀錄。

「『蟻人』真的很特別。隨著賽季的進行，你可以看到他不斷進步成長，這真的很不可思議。」康利賽後稱讚愛德華。此外，芬奇也讚賞愛德華充分展現出侵略性。