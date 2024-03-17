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NBA／布朗森「背靠背」飆破40分 尼克隊史第4人

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布朗森本季火力大爆發。 路透社
布朗森本季火力大爆發。 路透社

處於東區4強排名之爭的尼克，今天面對國王又將對方得分壓在100分以內，最終以98比91獲得3連勝，近況火燙的布朗森（Jalen Brunson）持續發揮強大火力，全場28投17中狂攻42分4籃板2助攻2抄截，連兩戰破40分，成了球隊連勝關鍵。

這是布朗森本季第7次拿到至少40分，生涯累積11次；此外根據統計，布朗森更成為尼克隊史第4位「背靠背」至少攻下40分的球員，先前3人分別是金恩（Bernard King）、安東尼（Carmelo Anthony）和尤英（Patrick Ewing）。

另一項數據顯示，布朗森本季已經有26場至少拿到30分，自1990年以來，只有安東尼和尤英曾達成過這樣的表現。

「我們還能說什麼呢？布朗森的表現簡直令人難以置信。」總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）說。

而談到布朗森連續飆40分以上的瘋狂演出，隊友哈特（Josh Hart）也忍不住開玩笑地說：「下一場比賽他可能要多傳球了！」

進入3月之後，尼克在8場比賽中僅有1場讓對手得分達到100分，近期更是連續5場讓對方拿不到95分，包括3場低於80分，讓球迷彷彿回到90年代的熱血強橫的紐約肌肉軍團時期。

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