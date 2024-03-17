NBA／飆生涯新高34分 公牛多森姆：想比去年變得更好

公牛主場迎戰聯盟戰績最差的巫師，靠著多森姆（Ayo Dosunmu）攻下生涯新高34分，搭配佛西維奇（Nikola Vucevic）29分和13籃板的雙十表現，公牛以127比98大勝巫師。

上個月才在對上老鷹的比賽中攻下生涯新高29分的多森姆，今日又刷新得分新高，他表示，「我記下了我去年的情況，因為我知道我去年沒有進步成我想成為的球員，我明白了要想變得更好，需要花費大量的時間和努力。我寫下這些只是為了像現在這樣的時刻，我可以回顧一年前的情況。」

Ayo Dosunmu dropped a career-high 34 points to lead the @chicagobulls past the Wizards 🙌



34 PTS | 14-22 FGM | 4 3PM | 9 AST pic.twitter.com/Wf1ahJa6RR — NBA (@NBA) 2024年3月17日

教練唐納文（Billy Donovan）也說道，多森姆在休賽季期間一直是球隊訓練設施的常客，而這些努力正在取得成果，「我認為他還有更大的進步空間，他必須為自己解決一些問題，我只是和他談了一下他被防守的方式。如果你不具有投籃威脅，那麼真的很難發揮你的優勢，對他來說，優勢就在轉換進攻時積極的進攻籃框。」

此戰公牛以58%的投籃命中率，內線取得68比46的巨大優勢壓制巫師，上半場靠著多森姆和佛西維奇聯手發威，取得22分的領先，最終以29分差痛宰巫師。卡盧索（Alex Caruso）拿下16分。德羅展（DeMar DeRozan）得到13分6助攻。

多森姆本季表現突飛猛進。 路透

巫師波爾（Jordan Poole）自2月15日以來重新回到先發陣容，期間12場比賽替補場均可以拿下20.5分4.3助攻3.1籃板1.1抄截，投籃命中率43.4%，三分命中率36.7%。不過回到先發後，波爾表現卻沒有好轉，12投4中得到13分8助攻，出現4次失誤。

基斯佩特（Corey Kispert）攻下全隊最高16分，庫里巴利（Bilal Coulibaly）15分，庫茲瑪（Kyle Kuzma）也沒太多表現，獲得11分5籃板4助攻。