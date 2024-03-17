NBA／關鍵三分球又被取消！詹姆斯：不相信自己有踩線

本季第3次勇湖大戰，勇士以128比121拿下勝利，對戰取得2勝1敗優勢。比賽中除了第四節末段的計時器故障外，詹姆斯（LeBron James）一次關鍵三分球被改判為踩線不算也成了球迷討論的話題。對此，詹姆斯直言「不相信自己有踩線。」

當時勇士取得7分領先，詹姆斯底線轟進難度不低的三分球，將比分追到僅剩4分，在比賽還有2分鐘的情況下，湖人可說是點燃了逆轉的火苗。不過之後重新回看這一球出手，裁判認定詹姆斯已經踩線，因此進球不算；加上之後計時器故障比賽陷入要打又不能打的詭異狀態，整個追趕氣氛也隨之消散。等到比賽重新恢復，詹姆斯持球被柯瑞抄掉，結局也宣告底定。

LeBron Over Steph (replay) pic.twitter.com/abCfCLBt0T — FastBreakPhenom (@FastBreakPhenom) 2024年3月17日

此役攻下平賽季個人最高40分的詹姆斯賽後表示：「我從來沒見過有那樣的判決，就在那個特定的時間點。那有點奇怪，但這讓我們失去了反撲的動力，我不相信我有踩到邊線。我知道我在那邊有多少空間。當我投籃時，我會踮起腳尖投籃。所以，對我來說，要把腳跟踩下去有點難。」

包括之後的計時器故障問題也讓詹姆斯感到無奈。「當然那會打亂節奏。發生這樣的事情很不幸，你想把它處理好。我們的裁判組也有工作要完成，他們已經盡力去完成工作。」詹姆斯也提到勇士在第四節初也獲得一次進攻時間重新計算的機會，而且在那個回合得分了，「那沒有被重審。所以我不知道。」詹姆斯說。

聯盟也在賽後的裁判報告中解釋了改判原因。裁判組長古斯利（David Guthrie）表示，「詹姆斯的投籃審查是在第一次比賽暫停期間啟動的。重播中心會查看球員在投籃之前觸地瞬間腳的位置。這個規則也可以應用於其他重播啟動上。」