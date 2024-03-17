NBA／唐西奇防守能力比哈登糟糕？前老鷹球星批評引熱議

唐西奇（Luka Doncic）在場上無所不能的進攻技術和球風讓他受到極大關注，很多人都會拿他與聯盟其他超級巨星做比較，但其防守也不時會被批評。在Club 520播客的最新一集中，前老鷹後衛提格（Jeff Teague）特別拿他與哈登（James Harden）的防守貢獻進行比較，他認為唐西奇的防守能力比哈登還要糟糕，引起廣泛討論。

提格提到哈登在雷霆隊時的防守，他表示，「我看過哈登在雷霆隊時防守布萊恩（Kobe Bryant）。但我從來沒有看過唐西奇在防守端做出貢獻，你可以看哈登與對手競爭的精彩片段。唐西奇從來沒有認真防守。」

提格也分析造成這個情況的原因。他認為哈登在成為超級巨星之前，必須透過在比賽的各個方面做出貢獻來贏得自己的位置。相比之下，自2018年加入獨行俠，唐西奇就成為球隊核心人員，這導致他不積極的防守態度。這些話雖然嚴厲，但唐西奇在防守端的表現確實一直令人擔憂。

去年一月，身為唐西奇前隊友的丁威迪（Spencer Dinwiddie）也曾在節目中針對唐西奇和哈登之間進行比較，而他則是力挺唐西奇。「我認為唐西奇更有優勢，這些優勢相當明顯，他參與了防守端。哈登顯然是一位出色的球員，具有出色的運動天賦，可以做很多事，但我不認為他做到防守。唐西奇確實存在運動方面的不足，但他絕對努力在防守端做出貢獻。」