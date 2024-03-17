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NBA／15秒打超過16分鐘 設備故障湖勇大戰荒謬收尾

中央社／ 台北17日電
計時器故障讓湖勇大戰的第四節遲遲無法落幕。 法新社
計時器故障讓湖勇大戰的第四節遲遲無法落幕。 法新社

洛杉磯湖人休息2天後今天在主場迎戰勇士，結果狀況百出，先是戴維斯（Anthony Davis）首節因眼傷退賽，比賽尾聲又因為進攻計時器故障，15秒的比賽等了超過16分鐘，最終湖人以121比128落敗。這場比賽也是兩隊在附加賽西區第9、第10名席次的爭奪戰。

首節湖人雖以36比30領先勇士，但首節剩下2分47秒時，勇士傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）上籃時戳傷湖人戴維斯的左眼，儘管戴維斯硬撐打完第1節才回到休息室，但之後的比賽就沒能再上場。

少了戴維斯的湖人半場就遭到勇士以67比66逆轉，第三節還一度落後達12分，不過終場前2分7秒，湖人靠著詹姆斯（LeBron James）的三分球破網，一度追到4分差，但比賽過了17秒後，裁判主動喊暫停，改判詹姆斯的三分球腳已經踩到界外線，因此三分進球不算。

根據美國媒體ClutchPoints報導，比賽隨後又因為湖人的暫停挑戰，以及進攻計時器故障等問題，讓比賽大錶時間僅過15秒，但實際雙方球員枯等的時間超過16分鐘。

比賽最後直接關掉進攻計時器，從終場前1分35秒到比賽結束前，都是由場邊人員在進攻時間剩下20、14、10、5秒，直接透過麥克風「報時」，讓這場比賽在荒謬中結束。

詹姆斯拿下全場最高的40分，外帶9助攻、8籃板，柯瑞（Stephen Curry）傷癒復出也拿到全隊最高31分。

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