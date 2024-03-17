快訊

以為台灣「破舊又落後」！脫北者一搭高鐵秒改觀 全程驚呆：北韓真的不能比

夏天也在喝！好市多可可粉「折價100元」 會員樂壞：扛一箱走

疾病風險大增！營養師曝「6大超毒食物」早餐人氣品項竟上榜

NBA／4人破20分轟垮拓荒者 鵜鶘全力衝擊西區四強

聯合新聞網／ 綜合報導
威廉森近期強勢發揮，帶動鵜鶘7戰6勝，戰績逼近第4名的快艇。 美聯社
威廉森近期強勢發揮，帶動鵜鶘7戰6勝，戰績逼近第4名的快艇。 美聯社

鵜鶘背靠背主場迎戰拓荒者，挾著全隊4人得分破20分的強勢火力，三節打完取得10分領先優勢，第四節再打出24比15的攻勢一舉將比數拉開，最終便以126比107輕鬆過關。鵜鶘在最近7場比賽中取得6勝，和快艇的差距縮小到1.5場，全力朝西區四強邁進。

麥凱倫（C.J. McCollum）攻下全隊最高的30分外加8次助攻，近況出色的威廉森（Zion Williamson）拿到26分10籃板3助攻。英格倫（Brandon Ingram）22分7籃板4阻攻，墨菲（Trey Murphy III）20分6籃板5助攻。

加上這場比賽，鵜鶘本季客場戰績來到21勝13敗，勝率排名聯盟第4佳，僅次於塞爾蒂克、灰狼、騎士等隊。談到鵜鶘成為聯盟最強「奧客」之一，威廉森表示：「這就是我們球隊的個性。我們喜歡在別人的地盤上拿下勝利，我們以此為榮。」

過去4場比賽，威廉森場均可以砍下30分8籃板3.8助攻1抄截1阻攻，命中率高達65.8%，效率卓著。

麥凱倫此戰攻下全隊最高30分。 美聯社
麥凱倫此戰攻下全隊最高30分。 美聯社

拓荒者此戰以班頓（Dalano Banton）的28分為最佳，西蒙斯（Anfernee Simons）25分，中鋒艾頓（Deandre Ayton）20分8籃板。

相關新聞

NBA／柯瑞復出AD傷退湖人不敵勇士 計時器故障意外成插曲

目前位居西區第9和第10，有望在附加賽上演「勇湖大戰」的兩隊，今天在湖人主場上演本季第3次交手，柯瑞（Stephen Curry）復出之戰攻下全隊最高31分，反觀戴維斯（Anthony Davis）卻

NBA／「矮湯」相隔706天重返NBA 10天短約加盟太陽

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，35歲前明星後衛「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas）將與太陽簽下10天短約，這也是他相隔706天後再度重返

NBA／4人破20分轟垮拓荒者 鵜鶘全力衝擊西區四強

鵜鶘背靠背主場迎戰拓荒者，挾著全隊4人得分破20分的強勢火力，三節打完取得10分領先優勢，第四節再打出24比15的攻勢一舉將比數拉開，最終便以126比107輕鬆過關。鵜鶘在最近7場比賽中取得6勝，和快

NBA／左腳踝扭傷缺席2個月 灰熊貝恩回歸戰雷霆

先前面對快艇不慎出現左腳踝3級扭傷的灰熊射手貝恩（Desmond Bane），在歷經兩個月的休養後，將會在明天對雷霆的比賽中復出。 在當家球星莫蘭特（Ja Morant）開季之初處於禁賽的情況下

NBA／勇士湖人對決力爭排名 柯瑞有望傷癒回歸

先前面對公牛不慎傷右腳踝的柯瑞（Stephen Curry），歷經3場缺賽後，傳出有望在明天「湖勇大戰」中回歸。不過是否會是確切出賽情況，仍是要等醫療團隊賽前最後的評估才能確定。 對勇士來說，柯

NBA／遭羅素影射阻礙發揮 施羅德回嗆：放話突顯人不夠成熟

日前湖人隊羅素（D'Angelo Russell）在接受採訪時曾暗指，施羅德（Dennis Schroder）與主帥漢姆（Darvin Ham）的交情關係阻礙了他的發揮，甚至認為這就是一種私心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。