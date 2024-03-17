NBA／4人破20分轟垮拓荒者 鵜鶘全力衝擊西區四強
鵜鶘背靠背主場迎戰拓荒者，挾著全隊4人得分破20分的強勢火力，三節打完取得10分領先優勢，第四節再打出24比15的攻勢一舉將比數拉開，最終便以126比107輕鬆過關。鵜鶘在最近7場比賽中取得6勝，和快艇的差距縮小到1.5場，全力朝西區四強邁進。
麥凱倫（C.J. McCollum）攻下全隊最高的30分外加8次助攻，近況出色的威廉森（Zion Williamson）拿到26分10籃板3助攻。英格倫（Brandon Ingram）22分7籃板4阻攻，墨菲（Trey Murphy III）20分6籃板5助攻。
加上這場比賽，鵜鶘本季客場戰績來到21勝13敗，勝率排名聯盟第4佳，僅次於塞爾蒂克、灰狼、騎士等隊。談到鵜鶘成為聯盟最強「奧客」之一，威廉森表示：「這就是我們球隊的個性。我們喜歡在別人的地盤上拿下勝利，我們以此為榮。」
過去4場比賽，威廉森場均可以砍下30分8籃板3.8助攻1抄截1阻攻，命中率高達65.8%，效率卓著。
拓荒者此戰以班頓（Dalano Banton）的28分為最佳，西蒙斯（Anfernee Simons）25分，中鋒艾頓（Deandre Ayton）20分8籃板。
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