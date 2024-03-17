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NBA／「矮湯」相隔706天重返NBA 10天短約加盟太陽

聯合新聞網／ 綜合報導
「籃球浪人」湯瑪斯將以10天短約重返太陽。 美聯社
「籃球浪人」湯瑪斯將以10天短約重返太陽。 美聯社

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，35歲前明星後衛「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas）將與太陽簽下10天短約，這也是他相隔706天後再度重返NBA。

湯瑪斯最近一次在NBA亮相是在2022年4月，代表黃蜂隊出賽。他出戰17場比賽，場均上場12.9分鐘，得到8.3分。他在替黃蜂隊效力前也曾為湖人和獨行俠出賽，皆簽下10天短約。

湯瑪斯(中)在塞爾蒂克時期打出生涯年。 路透社
湯瑪斯(中)在塞爾蒂克時期打出生涯年。 路透社

繼2014-15年賽季之後重返太陽，湯瑪斯表示，「我太愛打球了。我度過了艱難的幾年，有時你會想放棄，因為一切都太難了。但我總是認為傷後復健重回球場是可以做到的事。所以我就堅持下去，繼續相信這個過程，享受這趟旅程。無論是順境或逆境，我又回來打籃球了。我恢復了健康。這感覺真是太棒了，因為我從來沒想過我能再不帶著病痛打球。」

湯瑪斯過去共入選過2屆全明星，生涯曾效力國王、太陽、塞爾提克、騎士、湖人、金塊、巫師、鵜鶘、獨行俠與黃蜂，近年成為籃球浪人的湯瑪斯仍不斷在尋求重返NBA的機會，日前他與爵士隊G聯盟的鹽湖城明星（Salt Lake City Stars）簽約，證明自己仍有實力，4場比賽下來場均能砍下32.5分，三分命中率高達44.6%。

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