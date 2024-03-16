NBA／左腳踝扭傷缺席2個月 灰熊貝恩回歸戰雷霆

先前面對快艇不慎出現左腳踝3級扭傷的灰熊射手貝恩（Desmond Bane），在歷經兩個月的休養後，將會在明天對雷霆的比賽中復出。

在當家球星莫蘭特（Ja Morant）開季之初處於禁賽的情況下，貝恩扛下進攻重擔，場均攻下24.4分5.3助攻4.6籃板，每場砍進3.3記三分球，在得分助攻三分球方面都是創下生涯新高。

Desmond Bane leaving the court after suffering an ankle injury. pic.twitter.com/J5ANWB8bZX — Bally Sports: Grizzlies (@GrizzOnBally) 2024年1月13日

不過彷彿被詛咒一般，亞當斯（Steven Adams）、莫蘭特（Ja Morant）、克拉克（Brandon Clarke）、先後宣告賽季報銷，加上貝恩和史馬特（Marcus Smart）也進入傷兵名單，讓灰熊早早就面臨賽季提前結束的情況。

塞翁失馬焉知非福，就在灰熊跌入谷底之際，也是給了陣中年輕球員表現空間，包括傑克森（GG Jackson II）、威廉斯（Vincent Williams Jr.）的出色發揮，都讓球隊看到未來的希望。

貝恩剛回歸勢必也會控制上場時間，報導指出，貝恩希望自己的復出不會影響到像傑克森這樣年輕小將的發揮。「我告訴他不要改變自己，要保持一致性。保持球場上的侵略性」貝恩說。