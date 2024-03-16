NBA／勇士湖人對決力爭排名 柯瑞有望傷癒回歸

先前面對公牛不慎傷右腳踝的柯瑞（Stephen Curry），歷經3場缺賽後，傳出有望在明天「湖勇大戰」中回歸。不過是否會是確切出賽情況，仍是要等醫療團隊賽前最後的評估才能確定。

對勇士來說，柯瑞的重要性不置可否，本季當他缺席比賽，勇士戰績僅1勝5敗。考量到目前勇士和湖人正在競爭排名，柯瑞本身肯定渴望回到場上。

勇士目前戰績34勝31敗，暫居西區第10，落後36勝31敗的湖人1場勝差，兩隊距離第7名的獨行俠仍有2、3場的勝差，想要提高名次仍得持續努力。

《ESPN》也推算出這幾隊搶下西區第6名的機率，國王機率46.8%，太陽27.7%，獨行俠40.5%，湖人4.3%；至於勇士則是只有0.9%，幾乎被認定只能透過附加賽搶下季後賽門票。