NBA／菜鳥傲視古今！溫班亞瑪創驚人全能數據 史上第一人

溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在面對金塊的比賽中拿下17分9籃板3阻攻2抄截，三分球5投1中，這讓他本季累積阻攻數達到200次，成為1997-98年的鄧肯（Tim Duncan）之後，首位在新秀賽季就送出200記阻攻的球員。

此外，溫班亞瑪本季三分球命中數也達到100顆，他成為史上第2位單季完成至少200次阻攻和100記三分球的球員，前一位是拉法蘭茲（Raef LaFrentz）。

若再進一步放大標準，溫班亞瑪更是史上第一位單季至少拿到1000分、200阻攻、200助攻、100顆三分球、75次抄截的球員，而他還是一個年僅20歲的新秀。