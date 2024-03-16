NBA／快艇明星賽後狀態下滑 對戰5成勝率強隊僅拿1勝

快艇今天面對剋星鵜鶘，再度不支倒地。兩隊近3個賽季以來連同附加賽在內一共打了12場比賽，結果快艇僅拿到2勝。如此頹勢也反映出快艇近期的疲軟狀態。

明星賽前氣勢如虹的快艇，在接連遇到祖巴茲（Ivica Zubac）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、哈登（James Harden）等主力傷病問題後，整體攻守狀態直線下滑。明星賽之後的戰績僅有6勝7敗，其中面對勝率50%以上球隊竟只有1勝7敗，只贏了灰狼一場。

在季後賽首輪很可能會強碰鵜鶘的情況下，快艇除了得盡快找回原先的連勝氣勢，更要想辦法突破對戰絕對劣勢的困境，否則雷聲大雨點小的結果恐怕也將再次重創球隊更上層樓的企圖。

儘管狀態欠佳，不過擔任球評的柏金斯（Kendrick Perkins）卻認為快艇陣容在各位置都有足夠的輪替人手，可說是毫無瑕疵；柏金斯還認為喬治（Paul George）和哈登（James Harden）所扮演的角色能為球隊帶來何種作用，加上雷納德（Kawhi Leonard）和主帥泰隆魯（Tyronn Lue）過去所展現出來的能力，是值得信任。