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NBA／約柯奇率金塊近12戰11勝 溫班亞瑪再創罕見紀錄
今天在德州首府奧斯汀市的多功能體育館穆迪中心（Moody Center）湧入了創紀錄的16223位球迷，就為了觀戰馬刺迎接衛冕軍金塊的挑戰，更是要目睹超級中鋒約柯奇（Nikola Jokic）與怪物新秀溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的對決。
近兩個賽季，馬刺申請了在穆迪中心舉辦例行賽，雖然一度引發馬刺迷擔憂主場館可能要搬離，不過如此擴展球迷層的嘗試，還是有收到不錯的效果。
在滿滿球迷的見證下，金塊完全展現衛冕冠軍的強悍實力，約柯奇（Nikola Jokic）攻下31分7籃板5助攻，穆雷（Jamal Murray）也有15分10籃板8助攻4抄截的全方位演出；金塊挾著高達55.1%的團隊命中率，在第二節建立21分領先優勢後，完全掌控住比賽局勢，以117比106輕鬆奪下勝利。
金塊先發5人除了穆雷外，其餘4人第四節全數休兵。金塊拿下5連勝，同時在近12場比賽中贏得11勝，排名又一次超越雷霆，回到西區龍頭寶座。
狀元郎溫班亞瑪（Victor Wembanyama）此戰得到17分9籃板3阻攻2抄截2阻攻，這讓他本季阻攻數累積達到200次，成為史上第2位單季完成至少200次阻攻和100記三分球的球員，前一位是拉法蘭茲（Raef LaFrentz）。
這是金塊和馬刺本季第2次交手，前一場馬刺在丹佛輸了12分，溫班亞瑪該場比賽得到22分11籃板6抄截4阻攻，約柯奇則是狂砍39分11籃板9助攻。兩隊在4月份還會再碰頭兩次。
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