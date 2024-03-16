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NBA／威廉森扮「拆船專家」 鵜鶘對快艇近12戰10勝
無愧「拆船專家」美名，鵜鶘今天面對缺少哈登（James Harden）的快艇，在大半時間都掌握領先優勢的情況下，第四節依然沒讓對手有可乘之機，最終是以112比104拿下勝利。
拿下本季第40勝的鵜鶘，例行賽對戰快艇取得3勝1敗優勢，在西區排名上也把雙方差距縮小到2場；值得一提的是，在最近12次交手中，鵜鶘已經取得10勝2敗的絕對優勢，若在季後賽首輪碰面，鵜鶘可說是更增添闖關自信。
主導全隊攻勢的威廉森（Zion Williamson），此戰拿下34分7籃板4助攻3抄截；鵜鶘全隊5人得分達雙位數，上場9人均有分數進帳，帶給快艇防線不小壓力。特別是在第四節，快艇雖然試圖超前比分，但鵜鶘轟進5記三分球，屢屢澆熄對手反撲火焰。
本季保持相當健康狀態的威廉森，是鵜鶘能夠衝進西區前6名的重要關鍵，賽後接受採訪時，威廉森也表示：「我只想贏球，事情就是這麼簡單。」
在沒有哈登和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的奧援下，快艇的火力仍集中在雙星身上，喬治（Paul George）獲得26分6助攻5籃板，雷納德（Kawhi Leonard）23分7籃板2助攻；祖巴茲（Ivica Zubac）9分11籃板，替補的鮑威爾（Norman Powell）也進帳15分。
快艇明星賽之後的戰績僅6勝7敗，其中面對勝率50%以上球隊竟只有1勝7敗，只贏了灰狼一場，隨著季後賽的逼近，全隊似乎也亂了原先穩定而強勢的攻守步調。
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