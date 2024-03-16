NBA／傳厄文渴望出征巴黎奧運 美國隊「復仇者聯盟」星光閃耀

為了洗刷世界盃失利的恥辱、同時也為了爭取奧運金牌5連霸大業，美國男籃積極籌組「銀河艦隊」，除了詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、安比德（Joel Embiid）、泰托姆（Jayson Tatum）、布克（Devin Booker）、哈勒戴（Jrue Holiday）等巨星已經同意加入外，厄文（Kyrie Irving）也傳出想要共襄盛舉。

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，他表示：「厄文非常渴望能夠代表美國隊出征巴黎奧運，他想成為這支球隊的一部分。」

查拉尼亞認為，厄文與詹姆斯合作過，也和杜蘭特搭檔贏得2016年里約奧運金牌，同時還曾和柯瑞一起奪下2014年世界盃冠軍，這樣的組合若能實現，意味著美國隊的「復仇者聯盟」有望成形。

厄文在2014年世界盃中奪下MVP，2016年里約奧運他8場比賽擔任先發，場均得到11.4分還有全隊最高的4.9次助攻。