NBA／傳厄文渴望出征巴黎奧運 美國隊「復仇者聯盟」星光閃耀
為了洗刷世界盃失利的恥辱、同時也為了爭取奧運金牌5連霸大業，美國男籃積極籌組「銀河艦隊」，除了詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、安比德（Joel Embiid）、泰托姆（Jayson Tatum）、布克（Devin Booker）、哈勒戴（Jrue Holiday）等巨星已經同意加入外，厄文（Kyrie Irving）也傳出想要共襄盛舉。
根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，他表示：「厄文非常渴望能夠代表美國隊出征巴黎奧運，他想成為這支球隊的一部分。」
查拉尼亞認為，厄文與詹姆斯合作過，也和杜蘭特搭檔贏得2016年里約奧運金牌，同時還曾和柯瑞一起奪下2014年世界盃冠軍，這樣的組合若能實現，意味著美國隊的「復仇者聯盟」有望成形。
厄文在2014年世界盃中奪下MVP，2016年里約奧運他8場比賽擔任先發，場均得到11.4分還有全隊最高的4.9次助攻。
2023-24 NBA即時比分
▪塞爾蒂克25顆外線轟垮太陽！ KD對戰泰托姆8連敗 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言