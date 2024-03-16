快訊

波音747寫下航空奇蹟 華航貨機曾是超強金雞母

福原愛突和解江宏傑？業界人士曝「真實內幕」：有2大關鍵原因

NBA／阿德巴約數據里程碑比肩韋德 熱火終結4連敗

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
阿德巴約(右)只打三節就繳出高效率表現。 美聯社
阿德巴約(右)只打三節就繳出高效率表現。 美聯社

熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）今天作客底特律展現極高效率，僅打了29分鐘甚至整個第四節都沒上場，14投10中繳出22分9籃板3阻攻2抄截2助攻的全能數據，這讓他成為隊史第3位累積至少5000分3000籃板1000助攻的球員，前3位分別是韋德（Dwyane Wade）和隆恩（Grant Long）。

熱火前三節打完取得兩位數領先優勢，第四節一度拉開到21分差，讓比賽早早就分出勝負，最終是以108比96結束近期的4連敗，排名回到東區第7，但和76人之間並無勝差。

除了阿德巴約外，洛齊爾得到18分5籃板，馬丁18分8籃板6助攻2抄截，羅賓森16分5助攻3抄截，巴特勒14分4籃板3助攻2抄截。

近況不錯的活塞原本試圖挑戰自2021-22年賽季以來的首度3連勝，可惜全場出現多達18次失誤，讓熱火藉此拿下33分，最後還是難以跨越鴻溝。

豐泰奇歐（Simone Fontecchio）拿下24分，杜倫（Jalen Duren）15分17籃板；艾維（Jaden Ivey）14分9助攻，康寧漢（Cade Cunningham）15投5中得到11分9助攻6籃板。

相關新聞

NBA／布克領銜太陽6人得分上雙 本季兩戰橫掃黃蜂

面對聯盟後段班黃蜂，全員出擊的太陽雖然前三節一度領先25分，卻差點又發生「虎頭蛇尾」的險象環生局面，整個第四節被對手狠狠打了一波17比2的攻勢，分差縮小到10分，後續先發5人接連取分才得以穩住局面，最

NBA／傳厄文渴望出征巴黎奧運 美國隊「復仇者聯盟」星光閃耀

為了洗刷世界盃失利的恥辱、同時也為了爭取奧運金牌5連霸大業，美國男籃積極籌組「銀河艦隊」，除了詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）

NBA／史上最偉大球員之爭？歐尼爾：沒人害怕詹姆斯

詹姆斯（LeBron James）近年打破許多聯盟紀錄，部分球迷開始認為史上最偉大球員（GOAT）是他，而非「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），名人堂球星歐尼爾（Shaquille O'

NBA／阿德巴約數據里程碑比肩韋德 熱火終結4連敗

熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）今天作客底特律展現極高效率，僅打了29分鐘甚至整個第四節都沒上場，14投10中繳出22分9籃板3阻攻2抄截2助攻的全能數據，這讓他成為隊史第3位累積至少500

NBA／用30分寫日記！亞歷山大無懼質疑：專注讓球隊變更好

用「30分寫日記」的雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），今天面對缺少唐西奇（Luka Doncic）的獨行俠，全場攻下31分9籃板5助攻2抄截，這是他本季第49場破

NBA／生涯最準之役！主帥要喬治多持球 快艇連13年勝率過5成

在哈登（James Harden）左肩傷缺席的情況下，喬治（Paul George）和雷納德（Kawhi Leonard）聯手出擊，合力拿下55分，帶領快艇在客場以126比111擊敗公牛，結束近期2連

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。