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NBA／用30分寫日記！亞歷山大無懼質疑：專注讓球隊變更好

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
亞歷山大(中)有機會爭取今年年度MVP。 路透社
亞歷山大(中)有機會爭取今年年度MVP。 路透社

用「30分寫日記」的雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），今天面對缺少唐西奇（Luka Doncic）的獨行俠，全場攻下31分9籃板5助攻2抄截，這是他本季第49場破30分的比賽，領先聯盟群雄，也持續推高自己保持的隊史紀錄。

最終，雷霆是以126比119拿下勝利。這一勝到手後，雷霆戰績追平金塊，排名又重新奪回西區龍頭寶座。

在亞歷山大到目前為止49場破30分的比賽中，這是他第12場拿下31分。另一方面，亞歷山大本季總得分也累積2021分，成為所有球員中首位達到2000分里程碑的球員。

賽後針對外界評論雷霆終究還是太年輕的質疑，亞歷山大表示：「謝謝你們的支持與恨，我們只是專注於如何讓自己每天都變得更好。我們只在乎這些，到目前為止，我們做得還不錯。」

甫加入雷霆的老將海瓦德（Gordon Hayward）則力挺亞歷山大贏得今年年度MVP。「他值得拿下這個獎項。我從沒遇到過像他這種表現如此穩定的球員。我也不認為我的生涯有哪個隊友能場均30分，這真的不是容易的事，十分罕見。」

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