NBA／生涯最準之役！主帥要喬治多持球 快艇連13年勝率過5成
在哈登（James Harden）左肩傷缺席的情況下，喬治（Paul George）和雷納德（Kawhi Leonard）聯手出擊，合力拿下55分，帶領快艇在客場以126比111擊敗公牛，結束近期2連敗。快艇在明星賽後戰績6勝6敗，目前仍居西區第4，落後第3名的灰狼2.5場勝差。
根據統計，快艇取得本季第42勝，確保連續13個賽季勝率都超過5成，是聯盟現存最長紀錄；在快艇這13個賽季中，以2011-12年縮水賽季的40勝為最低，2017-18年和2021-22年的完整賽季則是拿到42勝；勝場最多是在2013-14年的57勝。而從2017年之後，快艇還沒有單季破50勝的表現。
喬治此戰展現絕佳狀態，12投僅失手1球，投籃命中率超過9成，得到28分7助攻5籃板，創下生涯最準之役；喬治新秀年曾有過2投2中和1投1中的表現，顯然含金量無法和這場比賽相比。
此外，喬治還命中6記三分球，這讓他達成生涯2204顆三分球，超越克勞佛（Jamal Crawford），排名史上第11。下一個目標將是泰瑞（Jason Terry）的2282顆和卡特（Vince Carter）的2290顆。
賽後談到喬治的出色發揮，總教練泰隆魯（Tyronn Lue）表示：「賽季接下來的時間會讓喬治多多拿球，特別是讓他持球執行擋拆戰術。」
喬治本人則淡淡地說：「我也沒做什麼改變，就是堅持我的比賽節奏。這就是籃球比賽的一部分。」
雙星之一的雷納德同樣也不錯的發揮，17投12中補上27分5籃板3助攻；海蘭德（Bones Hyland）17分11助攻5籃板4抄截，鮑威爾（Norman Powell）18分。
公牛陣中以德羅展（DeMar DeRozan）的21分5籃板4助攻表現最佳，佛西維奇（Nikola Vucevic）19分6籃板5助攻；懷特（Coby White）此戰因傷缺陣。
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