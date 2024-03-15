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NBA／看好戈貝爾奪DPOY 溫班亞瑪：之後就輪不到他了
馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）近日展現瘋狂防守能力，目前以場均3.4次阻攻，穩居聯盟阻攻王。不過年度最佳防守球員（DPOY）最大熱門是灰狼隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），溫班亞瑪也認同這點。
戈貝爾曾3度奪下DPOY，本季灰狼團隊防守效率108.3聯盟最佳，與戈貝爾的頂尖防守能力脫不了關係，他本季場均13.7分12.9籃板2.1阻攻，再打2場，就達到65場年度獎項出賽門檻。
大部分國外賭盤都看好戈貝爾奪下DPOY，對此溫班亞瑪表示，「我知道戈貝爾今年有很大的機會贏下DPOY，這是當之無愧的，現在讓他拿，因為之後就輪不到他了。」
馬刺去年休賽季除了溫班亞瑪加入外，陣容沒有太多變動。上季馬刺防守效率聯盟墊底，今年則提升到第23名，溫班亞瑪本季場均20.7分10.3籃板3.5助攻，還有3.4阻攻及1.3抄截，攻守兩端都展現巨大潛力。
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