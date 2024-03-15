NBA／安戴托昆波全能秀拚紀錄 公鹿回主場力退76人

先前客場之旅4戰吞3敗的公鹿，今天回到主場面對來訪的76人，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）又一次展現球星價值，全場12投9中包括18罰14中攻下32分11籃板7助攻，其中第四節獨拿13分，帶領球隊以114比105拿下勝利。

根據統計，這是安戴托昆波本季第39次至少拿下30分，追平自己上季創下的紀錄，在公鹿還有15場比賽的情況下，安戴托昆波有機會挑戰賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）在1970-71賽季46場破30分的紀錄，不過還是難以接近賈霸在1971-72賽季創下62場破30分的紀錄。

此外，這也是安戴托昆波生涯第126次單場至少拿到30分10籃板5助攻，居聯盟近40年來第2多，僅次於詹姆斯（Lebron James）的127次，未來很有機會超越。

Giannis put together a dominant performance in the Bucks' comeback victory against the Sixers 🦌



32 PTS | 11 REB | 7 AST pic.twitter.com/cWHbIhCdpI — NBA (@NBA) 2024年3月15日

馬克西（Tyrese Maxey）在缺席4場比賽後重新回歸，他前三節獨拿29分，幫助76人僅以3分落後公鹿；末節公鹿繳出逼近7成的投籃命中率，克服一度落後對手5分的劣勢；特別是在最後時刻，安戴托昆波4罰全中，進一步穩住球隊勝利。

米道頓（Khris Middleton）和畢斯利（Malik Beasley）此役都因傷缺席，里拉德（Damian Lillard）拿下17分9助攻3籃板，洛培茲（Brook Lopez）19分7籃板5助攻2阻攻。

在安比德（Joel Embiid）休兵的20場比賽中，76人僅僅拿下7勝，排名從東區前3強一路跌到第7名，能否保住季後賽門票，避免落入附加賽的生死戰，未來仍是要考驗76人的戰力。

另外就隨隊記者的消息透露，安比德預計最快會在4月第一周或第2周初期回歸球場。