快訊

惠利取關柳俊烈！韓網瘋傳他換乘韓韶禧

中職／「我是一個愛棒球的人…」 周思齊告別百萬象迷淚崩

允真的有罪書單：南韓的「女性主義獵巫」 演藝圈為何冷漠以對

NBA／安戴托昆波全能秀拚紀錄 公鹿回主場力退76人

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安戴托昆波再次展現球星價值。 路透社
安戴托昆波再次展現球星價值。 路透社

先前客場之旅4戰吞3敗的公鹿，今天回到主場面對來訪的76人，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）又一次展現球星價值，全場12投9中包括18罰14中攻下32分11籃板7助攻，其中第四節獨拿13分，帶領球隊以114比105拿下勝利。

根據統計，這是安戴托昆波本季第39次至少拿下30分，追平自己上季創下的紀錄，在公鹿還有15場比賽的情況下，安戴托昆波有機會挑戰賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）在1970-71賽季46場破30分的紀錄，不過還是難以接近賈霸在1971-72賽季創下62場破30分的紀錄。

此外，這也是安戴托昆波生涯第126次單場至少拿到30分10籃板5助攻，居聯盟近40年來第2多，僅次於詹姆斯（Lebron James）的127次，未來很有機會超越。

馬克西（Tyrese Maxey）在缺席4場比賽後重新回歸，他前三節獨拿29分，幫助76人僅以3分落後公鹿；末節公鹿繳出逼近7成的投籃命中率，克服一度落後對手5分的劣勢；特別是在最後時刻，安戴托昆波4罰全中，進一步穩住球隊勝利。

米道頓（Khris Middleton）和畢斯利（Malik Beasley）此役都因傷缺席，里拉德（Damian Lillard）拿下17分9助攻3籃板，洛培茲（Brook Lopez）19分7籃板5助攻2阻攻。

在安比德（Joel Embiid）休兵的20場比賽中，76人僅僅拿下7勝，排名從東區前3強一路跌到第7名，能否保住季後賽門票，避免落入附加賽的生死戰，未來仍是要考驗76人的戰力。

另外就隨隊記者的消息透露，安比德預計最快會在4月第一周或第2周初期回歸球場。

相關新聞

NBA／綠衫軍首隊晉季後賽 教頭馬祖拉暫停時竟想賞對手火鍋

塞爾蒂克隊在今天與太陽隊之戰以127：112擊敗對手後，成為聯盟本季首支晉級季後賽的球隊，不過在比賽進行到最後3分鐘時，...

NBA／看好戈貝爾奪DPOY 溫班亞瑪：之後就輪不到他了

馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）近日展現瘋狂防守能力，目前以場均3.4次阻攻，穩居聯盟阻攻王。不過年度最佳防守球員（DPOY）最大熱門是灰狼隊中鋒戈貝爾（Rudy Gober

NBA／若KD沒加入勇士？微笑刺客：大家只記得73勝亞軍

勇士前鋒格林（Draymond Green）生涯拿過4座總冠軍，他曾表示最喜歡2022年那座，因為他們證明沒有杜蘭特（Kevin Durant）也能奪冠。不過「微笑刺客」湯瑪斯（Isiah Thoma

NBA／安戴托昆波全能秀拚紀錄 公鹿回主場力退76人

先前客場之旅4戰吞3敗的公鹿，今天回到主場面對來訪的76人，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）又一次展現球星價值，全場12投9中包括18罰14中攻下32分11籃板7助攻，其中第四

NBA／獨行俠葛佛連進33球中斷 無緣打破張伯倫紀錄

季中透過交易轉戰獨行俠的中鋒葛佛（Daniel Gafford），過去5場比賽連續33次出手全都命中，寫下史上第2長紀錄；不過他在今天對雷霆的第一次出手就落空，無緣打破張伯倫（Wilt Chamber

NBA／暴龍巴瑞特弟弟不幸去世 基於隱私不公布死因

加拿大球星巴瑞特（RJ Barrett）去年12月底被尼克交易到家鄉球隊暴龍，他昨天因個人因素缺席對活塞比賽，今天卻傳出壞消息，據加拿大籃協與暴龍球團聯合聲明，巴瑞特的弟弟N.巴瑞特（Nathan B

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。