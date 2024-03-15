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NBA／獨行俠葛佛連進33球中斷 無緣打破張伯倫紀錄
季中透過交易轉戰獨行俠的中鋒葛佛（Daniel Gafford），過去5場比賽連續33次出手全都命中，寫下史上第2長紀錄；不過他在今天對雷霆的第一次出手就落空，無緣打破張伯倫（Wilt Chamberlain）在57年前所創下的紀錄。
葛佛是在首節開始沒多久搶下進攻籃板，但準備補籃時在霍姆葛倫（Chet Holmgren）的干擾下擦板未進，中斷了連續33場命中的紀錄。
張伯倫是在1967年2月19日到2月28日期間，在3場比賽中創下連續35球命中的聯盟紀錄，他在同一年的1月18日到23日期間也有過連續32球命中表現，史上第3長。
葛佛近5場成績：
3月6日：獨行俠VS溜馬，7投7中 16分10籃板3阻攻
3月8日：獨行俠VS熱火，5投5中 12分7籃板1阻攻
3月10日：獨行俠VS活塞，7投7中 17分7籃板4阻攻
3月12日：獨行俠VS公牛，9投9中 20分7籃板2阻攻
3月14日：獨行俠VS勇士，5投5中 10分6籃板7阻攻
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