NBA／獨行俠葛佛連進33球中斷 無緣打破張伯倫紀錄

季中透過交易轉戰獨行俠的中鋒葛佛（Daniel Gafford），過去5場比賽連續33次出手全都命中，寫下史上第2長紀錄；不過他在今天對雷霆的第一次出手就落空，無緣打破張伯倫（Wilt Chamberlain）在57年前所創下的紀錄。

DANIEL GAFFORD IS PERFECT NO MORE 😩



His streak of 33 straight made field goals is over, second most in NBA history trailing only Wilt Chamberlain's 35 straight FGMs.pic.twitter.com/KLQ8vF4bot — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2024年3月15日

葛佛是在首節開始沒多久搶下進攻籃板，但準備補籃時在霍姆葛倫（Chet Holmgren）的干擾下擦板未進，中斷了連續33場命中的紀錄。

張伯倫是在1967年2月19日到2月28日期間，在3場比賽中創下連續35球命中的聯盟紀錄，他在同一年的1月18日到23日期間也有過連續32球命中表現，史上第3長。