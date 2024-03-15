NBA／暴龍巴瑞特弟弟不幸去世 基於隱私不公布死因
加拿大球星巴瑞特（RJ Barrett）去年12月底被尼克交易到家鄉球隊暴龍，他昨天因個人因素缺席對活塞比賽，今天卻傳出壞消息，據加拿大籃協與暴龍球團聯合聲明，巴瑞特的弟弟N.巴瑞特（Nathan Barrett）不幸過世，基於隱私，死因不公布。
N.巴瑞特曾在佛羅里達州蒙特沃德學院打球，身高185公分的他主打後衛，他的前教練史都華（Chris Stewart）在個人社群寫道，「我去年夏天見到N.巴瑞特，他已經長大了，帶著笑容興奮告訴我，他開始學習成為一名飛行員。」
加拿大籃協與暴龍球團代表巴瑞特家族發聲明，「我們懷着悲痛和沉重的心情，宣布我們心愛的兒子和兄弟，N.巴瑞特在3月12日離世，他身邊有家人、教會和朋友陪伴。」
聲明中還提到，「雖然我們的家族因這巨大的失去而心碎，但我們會繼續珍惜在一起度過的回憶和時光。他是一個敬畏上帝且擁有堅強品格的年輕人，他體貼、善良、有愛心、有同情心、創造力、令人欽佩且充滿活力。」
「在這個困難時期，我們家族想要有隱私，非常感謝我們收到的愛、支持及祈禱。雖然他和我們在一起的時間很短，但將永遠活在我們心中。」
明天暴龍將在主場迎戰魔術，巴瑞特確定缺席本場比賽，他本季為暴龍出賽27場，平均20.8分6.2籃板4.0助攻，整體投籃命中率55.3%，都比在尼克時還出色。
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