NBA／塞爾蒂克25顆外線轟垮太陽 KD對戰泰托姆8連敗

塞爾蒂克今天在主場迎戰太陽，儘管長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）缺陣，籃板數慘輸，但全隊以5成命中率飆進25記三分球，終場以127：112輕取太陽。

太陽上半場籃板多14個，但命中率遠不如塞爾蒂克，陷入5分落後。第三節前段綠衫軍轟出11：0攻勢，後半段又打出一波9：1，取得17分領先進入末節。第四節太陽追分不成，在最後3分鐘換上替補球員，進入垃圾時間。

布朗轟炸籃框。 美聯社

塞爾蒂克布朗（Jaylen Brown）全場23投14中，砍進37分，泰托姆（Jayson Tatum）26分，老將霍福特（Al Horford）投進6記三分球，共拿下24分。

太陽方面，布克（Devin Booker）得到23分7助攻，比爾（Bradley Beal）22分7助攻，杜蘭特（Kevin Durant）和艾倫（Grayson Allen）都拿到20分。太陽輸球後掉到西區第8，杜蘭特也吞下面對泰托姆的8連敗。