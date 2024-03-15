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NBA／活塞大逆轉暴龍 杜倫超狂紀錄比肩約柯奇、沙波尼斯

聯合新聞網／ 綜合報導
活塞年輕中鋒杜倫今天統治禁區，摘下24分、23籃板、5助攻全能成績。 路透社
活塞年輕中鋒杜倫今天統治禁區，摘下24分、23籃板、5助攻全能成績。 路透社

活塞隊今天主場迎戰暴龍隊，在年輕中鋒杜倫（Jalen Duren）24分、23籃板瘋狂表現帶領下，克服最多曾達16分的落後，上演一場精彩的逆轉勝，同時也是本季第3度連勝，近4戰活塞漸入佳境共拿下3勝，此役後勝場數也正式超越巫師隊。

首節杜倫就主宰禁區，5投全中拿下10分8籃板，助活塞雖取得5分領先，但第2節暴龍迅速發起反撲，打出一波26：5的瘋狂攻勢，最多曾領先16分，並帶著5分領先進下半場；易籃再戰活塞開節打出10：2反超，第三節末段後就沒再讓出過領先，最終就以113：104帶走勝利。

僅用不到30分鐘時間，就拿下24分、生涯新高23籃板、5助攻的杜倫無疑是球隊今晚的MVP，暴龍全隊加起來也僅3個進攻籃板，光是杜倫就摘下9個進攻籃板，活塞團隊籃板大勝21個，是比賽的勝負分水嶺，「做為一個緊密連結在一起的團隊，我們感覺很棒，每個人都進入他們的節奏，大家都以自己的方式做出貢獻。」

杜倫的瘋狂表現也寫下多項紀錄，這是杜倫本季第2次上演「20+20+5」成績，全聯盟僅有約柯奇（Nikola Jokic）、沙波尼斯（Domantas Sabonis）達成相同壯舉。

此外，杜倫繳出上述數據的同時命中率能維持在8成8，是歷史第4人，前3位是張伯倫（Wilt Chamberlain）、瑞德（Willis Reed）和沙波尼斯。

除了杜倫的24分，康寧漢（Cade Cunningham）也挹注了19分、6助攻，但他因傷勢缺席第4節；暴龍則以奎克利（Immanuel Quickley）的25分為最高。

活塞 約柯奇

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