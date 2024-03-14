NBA／誰能接班詹皇？KD讚泰托姆下個10年將統治聯盟
隨著三大準名人堂巨星詹姆斯（Lebron James）、柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）逐漸邁入生涯尾聲，聯盟下個世代的門面也成為近年來球迷們討論的話題，而杜蘭特受訪時則指名塞爾蒂克隊的泰托姆（Jayson Tatum），大讚他將是下個10年NBA的領頭羊。
杜蘭特身為史上最佳小前鋒之一，和同位置的泰托姆私下有不少互動，兩人曾攜手拿下2021年東京奧運的金牌，杜蘭特對這位小老弟也是讚譽有加，在明天對塞爾蒂克的比賽前，他提到泰托姆未來必定成就偉大。
杜蘭特說：「他每年都很穩定，拿到很高的分數，帳面數據好看、球隊也是支強權，這讓他總是能成為MVP候選人......我覺得他未來10到12年將統治聯盟，並成為NBA歷史上的重要人物之一。」
泰托姆本季場均能拿下27分、8.4籃板、4.9助攻，4成73命中率創下新人年後最高，助攻數量也是生涯新高，防守貢獻值高居聯盟第7，即便已是當今聯盟最佳小前鋒，泰托姆仍在尋求進化，泰托姆傳球方面的進步杜蘭特也看在眼裡，「我在這個聯盟待很久了，我知道什麼是後衛級別的傳球，我知道年輕球員什麼時候會蛻變，並做老球員們會做的事。」
泰托姆這個月剛滿26歲，巔峰期還有很長一段時間，且近期對戰杜蘭特可說是「見一次打一次」，目前對戰杜蘭特效力的球隊已經獲得7連勝，明將挑戰8連勝。
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