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NBA／為何聯盟缺乏世仇對決？布克：球員私交都很好
近年來比較少出現球星間的煙硝味，太陽球星布克（Devin Booker）和獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）間的競爭是少數的看點。對此布克表示，球員私交都很好，因此當今聯盟相當和平。
過去有許多經典對決，包含魔術強森（Magic Johnson）領軍湖人對抗「大鳥」柏德（Larry Bird）的塞爾蒂克，爵士馬龍（Karl Malone）對公牛喬丹（Michael Jordan），以及2000年代初期國王五虎對上湖人「OK連線」。
如今聯盟各球星都惺惺相惜，勇士隊格林（Draymond Green）當年與效力騎士的詹姆斯（LeBron James）在場上競爭，私下其實是會一同出遊的朋友。倒是近年布克常和唐西奇在場上互噴垃圾話，被許多球迷視為新世仇，前NBA球員瑞迪克（JJ Redick）訪問布克是否如此，他未正面回應。
布克點出球員競爭變少的關鍵，「由於在基層打球時就認識，所以球員間不會有太多競爭，人們沒有意識到這麼深。」布克認為儘管有時會出現吵架場面，但跟80年代和90年代相比，當今聯盟和平許多。
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