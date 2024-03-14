NBA／勇士柯瑞、格林都缺陣 獨行俠雙星閃耀奪4連勝

勇士隊今天客場面對獨行俠隊，當家球星柯瑞（Stephen Curry）仍因踝傷缺陣，格林（Draymond Green）也因背部不適缺戰，減損戰力下湯普森（Klay Thompson）和保羅（Chris Paul）手感又冰冷，讓獨行俠隊以109：99奪下4連勝。

勇士首節和獨行俠27：27打平，但第二節僅拿15分，儘管三節打完仍以70：76咬住比分，但獨行俠第四節在厄文（Kyrie Irving）穿針引線下拉開差距到兩位數，最終以10分差擊退勇士。

厄文今天繳出23分、10助攻、8籃板的全能表現。 法新社

厄文今天繳出23分、10助攻、8籃板的全能表現，唐西奇（Luka Doncic）雖沒完成連8場的「大三元」仍有21分、9籃板演出，5投5中的中鋒葛佛（Daniel Gafford）貢獻10分、6籃板、7阻攻外，近5戰合計33投仍是完美的百分百命中率，連續進球紀錄獨居史上第2，僅次於傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）締造的連續35球進球紀錄。

獨行俠將迎接「背靠背」賽程，明天將客場出戰雷霆隊，葛佛有機會挑戰張伯倫紀錄。

勇士庫明加（Jonathan Kuminga）今天攻下全場最高27分，但湯普森和保羅雙雙熄火，湯普森13投僅3中拿8分，保羅12投4中拿9分，吞下近4場的第3敗。