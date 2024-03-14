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NBA／抑制進攻大戰？名記曝聯盟將增加防守自由度
NBA近年被詬病防守越來越軟，高比分比賽屢見不鮮。《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，聯盟將開會討論，是否下季增加防守自由度。
查拉尼亞指出，「聯盟高層、球團高層、球團官員、老闆、球員及球員工會將組成競爭委員會，下周二開會討論如何讓防守更自由，允許更多身體對抗及這樣做的優缺點。」
「他們將利用接下來幾個月和休賽季制定潛在的改革方案，使下季允許更多防守自由，這是聯盟正在討論的問題，一些球員和利益相關者會議上提出這個問題」查拉尼亞說。
本季聯盟平均進攻效率115.6、場均得分114.9、有效投籃命中率54.7%及每隊平均每場命中12.8顆三分球，都創歷史新高。另外，有66隊單場得分破140也是史上最多。
2022-23賽季到今年明星賽前，聯盟只有2隊單場得不到80分；不過明星賽後已發生5次。黃蜂是本季唯一場均罰球數不到20次的球隊；但明星賽後只有13隊場均罰球破20次，這些數字可能不是曇花一現，而是聯盟刻意調整吹罰尺度。
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