NBA／65場規定！11名球星已失去年度獎項資格、5人在邊緣
聯盟今年設立新規，只要出賽不到65場，就無法競爭任何年度獎項，例如上季風光奪下MVP的安比德（Joel Embiid）已失去資格，美媒《Yahoo Sports》也整理出確定失格的球星及危險名單。
確定失格的球員有76人隊安比德、熱火隊巴特勒（Jimmy Butler）、勇士隊格林（Draymond Green）、塞爾蒂克隊波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、獨行俠隊厄文（Kyrie Irving）、太陽隊比爾（Bradley Beal）、尼克隊藍道（Julius Randle）和阿努諾比（OG Anunoby）、騎士隊米契爾（Donovan Mitchell）與莫布里（Evan Mobley）、金塊隊穆雷（Jamal Murray）。
穆雷的狀況較特殊，他今年缺席16場，最多能打66場。不過他有2場因傷退賽，打不到20分鐘，按規則不會被列入計算，金塊隊可對此提上訴，無法確定聯盟會做出什麼決定，因為沒有先例。
在失格邊緣的球員則有溜馬隊哈利伯頓（Tyrese Haliburton），他今年入選明星賽，很有機會進最佳陣容，但他只能再缺4場；太陽隊布克（Devin Booker）也是最佳陣容潛在人選，他只能再缺3場。
灰狼隊唐斯（Karl-Anthony Towns）和火箭隊森根（Alperen Sengun）都預計因傷例行賽報銷，兩人分別打了60場和63場。楊恩（Trae Young）只能再缺3場，先前報導指出，他3月底才能傷癒歸隊，因此很有可能失去資格。
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