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NBA／連兩戰讓2先發都大勝對手 塞爾蒂克背靠背勝率聯盟最高

聯合新聞網／ 綜合報導
泰托姆打背靠背賽事絲毫不影響手感，攻下全場最高38分。 路透社
泰托姆打背靠背賽事絲毫不影響手感，攻下全場最高38分。 路透社

塞爾蒂克隊今天客場挑戰爵士，兩名前場球星布朗（Jaylen Brown）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）皆輪休，但坐擁聯盟最佳戰績的綠衫軍依舊打得輕鬆寫意，一哥泰托姆（Jayson Tatum）帶頭砍下全場最高38分，比賽中更一度打出20：0瘋狂攻勢，最終球隊就以123：107快意奪勝。

打背靠背賽事的塞爾蒂克和昨天相同讓了2名先發，除了波爾辛吉斯因傷繼續休兵，今天再改輪休布朗與老將霍福特（Al Horford），即便少了3主力，但首節就火力全開，轟進9記三分球拿下44分，並帶著15分領先進入下半場；易籃再戰後爵士掀起反撲，打出一波11：3的高潮，一度將落後追到剩下2分，但塞爾蒂克隨即連得20分，再度將比分拉開，比賽也就此定調。

塞爾蒂克全場飆進20顆三分球，二波得分也以22：8完勝爵士，成為勝負分水嶺，泰托姆今天25投13中，拿下38分、6籃板，「根據平均法則，打了太多比賽，不可能每晚都很完美，必須堅持下去，並相信好日子會多於壞日子。」

綠衫軍以漂亮的3連勝結束客場5連戰之旅，本季他們在背靠背賽事中拿下9勝2敗，勝率全聯盟最高，泰托姆說：「我認為，客場之旅的最後一戰總是很重要，這是一場巨大的勝利，去年我們在這裡輸了，今晚很多人都得到了上場時間，並更加投入。」

除了泰托姆，塞爾蒂克綠葉群也跳了出來，懷特（Derrick White）投進7顆三分球拿下24分、拉上先發的射手豪瑟（Sam Hauser）挹注14分；爵士則以新秀喬治（Keyonte George）26分為首，板凳暴徒克拉克森（Jordan Clarkson）的21分次之。

塞爾蒂克

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