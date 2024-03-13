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NBA／沃爾自曝曾2度想舉槍自盡 為2個孩子重新振作

聯合新聞網／ 綜合報導
前NBA球星「牆哥」沃爾。 路透
前NBA球星「牆哥」沃爾。 路透

前NBA球星「牆哥」沃爾（John Wall）因不斷遭遇傷病，身手始終無法重返巔峰，甚至被冠上「薪水小偷」之名，如今更沒有球隊想要他。近日他受訪時提到，自己曾低潮到想朝自己開槍，但為了2個孩子重新振作。

沃爾在2010年選秀大會上，被巫師隊選為狀元，他進聯盟後馬上成為球隊主力，最終在新人王票選，不敵生涯首季因傷報銷的2009年狀元葛里芬（Blake Griffin）。沃爾在巫師一共打9個賽季，5度入選明星賽，在2017年獲得4年1.71億美元提前續約，可說風光一時。

不過沃爾在2018-19賽季飽受左腳傷勢，2019年2月又在家裡浴室跌倒，導致左腳阿基里斯腱斷裂，確定要休息一年，家人們後來又接連因病去世。沃爾回憶起那段時光，「我2度拿槍指著頭，想要自殺，但我突然想到，如果離開地球，就等於辜負我的孩子，誰能代替我養他們？」

沃爾強調2個孩子是讓他重新振作的主因，「我找到比籃球更重要的事，我真的很慶幸自己經歷黑暗後活下來。」

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

John Wall

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