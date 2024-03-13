NBA／雷納德出賽才創新高又傷退 快艇領先22分變慘敗18分

近期因為傷病問題陷入亂流的快艇隊，今天與灰狼隊之戰再度因為傷兵錯過縮小勝差的機會，快艇一哥雷納德（Kawhi Leonard）首節打滿12分鐘後，因為背部痙攣提前退場，快艇也一瀉千里，遭到灰狼以118：100逆轉，苦吞2連敗。

快艇近期在明星後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）左手骨折，可能要到季後賽才有辦法復出的情況下，今天在主場迎戰灰狼又發生雷納德傷退的狀況。

賽前距離西區第3名的灰狼僅有2場勝差，快艇打完首節一度取得13分領先，雷納德拿下6分2助攻2籃板，不過第2節開打前就回到休息室，未再回到球場，快艇球團也在中場休息時宣布，他因背部痙攣退出比賽。

灰狼抓住機會展開反擊，尤其第3節僅讓快艇拿下15分，成功逆轉戰局，第4節更將差距擴大到15分以上，最終以18分取勝，雙方勝差擴大到3場。

雷納德本季代表快艇出賽58場，創下加盟以來單季新高，沒想到又以傷退收場；對於失去雷納德後表現判若兩隊，總教練泰隆魯（Tyronn Lue）直言不滿，「事情發展不順時，必須在精神意志上變得更加堅強，當我看到其他球隊打得比我們更強硬時，我會感到相當生氣；上次在他們主場，我們是更加強硬的那一方，最終也順利拿下比賽。」

快艇今天以喬治（Paul George）攻下22分表現最佳，哈登（James Harden）雖然也有12分7助攻，不過下半場僅有3次出手，無法頂上雷納德傷退後的進攻缺口；灰狼則是以愛德華（Anthony Edwards）攻下37分最佳，康利（Mike Conley）也有23分演出。