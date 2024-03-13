NBA／塞爾蒂克主帥到場觀戰！湯瑪斯G聯盟連3場破30分

「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas）為了重返聯盟，日前與爵士G聯盟球隊簽約，他加盟球隊後立刻展現寶刀未老的實力，今天對上公鹿G聯盟球隊，單場狂砍34分，他前3戰得分都破30。

湯瑪斯全場20投8中，攻下34分7籃板5助攻，幫助球隊以139：129贏球。湯瑪斯近3戰分別拿下32、30及34分，證明35歲的他油箱裡還有油。

湯瑪斯透露自己能來到爵士G聯盟打球，與爵士總管安吉（Danny Ainge）有關，他們先前曾在塞爾蒂克共事過，他說，「我們聊了好幾次，安吉幫助我實現這件事，他把這件事串聯起來，他們讓我做自己，我非常感激。」

塞爾蒂克今天作客爵士，總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）等球隊人員也到場支持湯瑪斯，對此湯瑪斯表示，「波士頓的愛是真的，不管過去發生什麼，這些人仍與我交流，我總是關心塞爾蒂克的比賽，那是我生命中最重要的一部分。」