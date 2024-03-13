NBA／魔術確立核心有望重返季後賽 總教練莫斯利提前續約4年
魔術本季憑藉出色的團隊防守，戰績大躍進，目前暫居東區第5。總教練莫斯利（Jamahl Mosley）也和球團達成提前續約協議，將簽下4年合約，將執教到2027-28賽季。
魔術在2021和2022年選秀大會引進薩格斯（Jalen Suggs）、華格納（Franz Wagner）和班切羅（Paolo Banchero），三人目前都是球隊先發。本季魔術防守效率111.3，僅次灰狼、塞爾蒂克、騎士及雷霆，排名聯盟第5。
魔術總裁霍爾特曼（Jeff Weltman）發聲明稱讚莫斯利，「他的事前準備、職業道德、與球員建立聯繫的能力及每天的熱情，都帶來積極的影響，無論場上還場外，我們都很高興讓他長期帶領魔術隊。」
魔術上次打進季後賽是2019-20賽季，本季以37勝28敗暫居東區第5，落後東區第4的尼克1場勝差；領先東區第6溜馬和76人1場勝差，非常有望重返季後賽。
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