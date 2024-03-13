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NBA／約柯奇史詩大三元 金塊逆轉勝

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
金塊約柯奇(左)攻下35分17籃板12助攻外帶6抄截，拿下個人生涯第126次大三元。 路透
金塊約柯奇(左)攻下35分17籃板12助攻外帶6抄截，拿下個人生涯第126次大三元。 路透

NBA衛冕軍金塊隊在西區戰績緊咬龍頭雷霆隊，昨天對暴龍隊之戰，穆雷末節豪取個人26分中的12分，約柯奇進帳35分17籃板12助攻，外帶6抄截的史詩級大三元數據，以125：119收下明星賽12戰第11勝，與雷霆勝差僅剩半場。

金塊在明星賽後展現絕佳狀態，昨對暴龍打完上半場還落後17分，第3節由約柯奇領軍打出單節42分攻勢，末節由穆雷接管戰局，最終以6分差險勝，拉出一波3連勝。

約柯奇進帳生涯第126次大三元，只差史上排名第3位的魔術強森12場，也是首位單場至少拿下35分17籃板12助攻6抄截的球員，幾乎將年度MVP納入囊中。

談到約科奇在攻守兩端的亮眼表現，金塊總教練馬龍直言，他的防守能力一直遭到外界嚴重低估，「儘管大家因為他單場沒有3次阻攻而批評他的防守，但認真看比賽就會發現他是聯盟最被低估的防守者之一，永遠不會在運動能力上超越其他人，卻打得更聰明。」

獨行俠隊唐西奇也用大三元寫日記，昨天對公牛隊之戰拿下27分14助攻12籃板，連續7場比賽大三元，只可惜這場比賽得分未達30分，但連7場拿下「20分級」大三元和連6場拿下「30分級」大三元，都是聯盟紀錄。

獨行俠總教練基德表示：「對他來說比賽是為了取勝，我不清楚數據是否意味什麼，當他退休時回頭看這些比賽，就會發現自己與別人是不同水準。」

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