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NBA／在誰防守下最難得分？快艇喬治點名綠衫軍哈勒戴

聯合新聞網／ 綜合報導
喬治認為哈勒戴是NBA最好的防守球員。 美聯社
喬治認為哈勒戴是NBA最好的防守球員。 美聯社

在《Podcast P》周年特輯中，快艇隊喬治（Paul George）開放粉絲提問。在節目中談到NBA中最佳防守球員是誰，他迅速指出是塞爾蒂克隊後衛哈勒戴（Jrue Holiday），並分享了他與這位頂尖外線防守者對抗。

喬治表示，「哈勒戴防守強悍，真的非常強悍，他強壯而且敏捷，而且他喜歡防守。對抗一位熱愛防守的球員是最艱難的，而且當那些防守者身高都比我矮時，對我進攻來說總是最棘手的。」

根據Statmuse的數據，喬治與哈勒戴共交手了30場比賽，平均得分17.9分，命中率39.7%。低於他的職業生涯平均得分20.7分，命中率43.9%。

哈勒戴外線防守以敏捷性和快速下手抄截而聞名，公鹿於2021年奪冠扮演重要角色，季後賽期間多次有著至關重要的防守；其中最重要的防守莫過於當年冠軍賽G5的天王山之戰，讀秒階段哈勒戴從布克手中抄到球，隨後和字母哥完成空中接力灌籃，幫助公鹿獲得關鍵勝利並取得冠軍賽聽牌優勢。

本季塞爾蒂克在補進哈勒戴後，防守能力大幅提升，場均失分109.7分，是聯盟球隊中第三低，僅次於魔術及尼克。他在防守後衛和前鋒方面的熟練程度，幫助塞爾蒂克目前戰績50勝14敗高居聯盟第一，成為本季奪冠大熱門。

公鹿自從在里拉德（Damian Lillard）交易中與哈勒戴分道揚鑣後，已感受到他在防守的影響力，球隊防守能力沒有像前幾個賽季那麼出色。場均失分來到117.1分，排在聯盟後段班，雖在教練瑞佛斯（Doc Rivers）的執教下，防守已經有所改善，但顯然球隊仍然想念哈勒戴的防守能力。

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