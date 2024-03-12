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NBA／遭勇士菜鳥隔扣成海報背景 溫班亞瑪霸氣回應
在稍早的勇士馬刺之戰，馬刺隊狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）慘遭勇士菜鳥傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）隔扣，對於這次扣籃，他表示：「我封阻的次數比被灌的次數多。」
溫班亞瑪霸氣表示，「被灌籃並不是什麼大不了的事，這是比賽的一部分，我灌過很多人，也被很多人灌過。但我認為我封阻的次數比被灌的次數還要多，所以這是正面的。」
顯然他並不在意成為傑克森-戴維斯扣籃的海報背景，雖然在扣籃頂點的封蓋一直是溫班亞瑪的防守強項之一。然而，他的技術仍然存在缺陷，需要在波波維奇（Gregg Popovich）領導的馬刺教練組的幫助下進行改進。
防守技能如能塑造出一位球星，那個人絕對是溫班亞瑪。雖然只與波波維奇教練相處了一年，但他已經展現出能製造「 5×5 」，單場五次抄截同時送出五次火鍋的能力。有人可能會認為，沒有一個扣籃者能夠飛過這位年度最佳防守球員候選人，傑克森-戴維斯證明了這是有機會的，但溫班亞瑪應該也不會再讓此事發生。
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